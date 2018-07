Britse tienerjongens wilden bloedbad aanrichten op school uit wraak voor pesterijen kv

21 juli 2018

01u32

Bron: BBC, Mirror 0 Twee tienerjongens die een schietpartij planden op een middelbare school in Northallerton in het Verenigd Koninkrijk zijn veroordeeld tot tien en twaalf jaar opsluiting. De tieners werden in oktober vorig jaar op veertienjarige leeftijd gearresteerd. Ze bleken gefascineerd te zijn door de twee schutters die in 1999 het Columbine-bloedbad aanrichtten.

De ondertussen vijftienjarige Thomas Wyllie en Alex Bollan werden in oktober 2017 ondervraagd door de politie nadat Bolland, die op school gepest werd, een vriendin in september 2017 sms'jes stuurde waarin hij haar vertelde over hun plannen. In het bericht beweerde hij dat hij en Wyllie “de maatschappij een dienst bewezen” en dat ze studenten die “de genenpoel besmetten” zouden uitschakelen. Daags nadien legde Bolland “duidelijke en onverbloemde bekentenissen” af aan politieagenten en leerkrachten. Een maand later werden de jongens door de antiterreurafdeling van de politie opgepakt.

Extreemrechts

Tijdens de rechtszaak deden de openbare aanklagers uit de doeken hoe de jongens gefascineerd waren door Eric Harris en Dylan Klebold, die in 1999 dertien mensen en zichzelf doodschoten in de Columbine High School in Colorado.



Wyllie zou gemotiveerd zijn door een “extreemrechtse en gestoorde ideologie” die hij in zijn dagboek uit de doeken deed, en door het verlangen een aanval op de school uit te voeren, aldus de openbare aanklager. "Ik wil gewoon iedereen van jullie klootzakken vermoorden. Iedereen is smerig en verdient het om doodgeschoten te worden, waaronder ikzelf. Ik zal de rol van god spelen en beslissen wie ik laat leven en sterven. Mensen zijn een smerige soort die moet uitsterven. Mens zijn is een vloek en een last", schreef hij onder andere.

In het dagboek zat ook een briefje met de tekst: "Sorry... als dit gevonden wordt, heb ik een van de gruwelijkste wreedheden in de Britse geschiedenis begaan of mezelf van kant gemaakt."

Pesterijen

Het feit dat Bolland gepest werd, was een van de drijfveren van de jongens voor de aanslag. “Als je jezelf van kant wil maken, schiet dan de hele school aan flarden”, stuurde Wyllie in een sms naar Bolland.

De rechter wees erop dat de school "zwaar gefaald" had in het reageren op de klachten van de jongens omtrent de pesterijen.

De jongens hadden handleidingen voor de aanmaak van bommen gedownload van het internet, online gezocht naar wapens en een lijst opgesteld van doelwitten met de namen van studenten en leerkrachten die ze wilden doodschieten.

Wyllie beschikte ook over een rugzak met schroeven, planken en een brandbare stof die hij verborgen hield in een geheime schuilplaats in een nabijgelegen dorp. Volgens de openbare aanklagers betrof het de benodigdheden om een explosief te vervaardigen dat gebruikt zou worden bij de aanslag.

Natural born killer

Wyllie had aan een vriendin verteld dat hij een “natural born killer” wilde worden, zo kreeg de jury te horen. Een gerechtspsychiater die de jongens onderzocht in aanloop naar hun proces, deelde mee dat Wyllie vermoedelijk leed aan een reeks mentale aandoeningen, waaronder "depressie en de uitdrukking van persoonlijkheidskenmerken die elementen van wreedheid, narcisme en psychopathie" bevatten.

De rechter veroordeelde Wyllie, die beschouwd werd als de leider van het complot, tot twaalf jaar opsluiting.

Tijdens zijn gesprekken met gerechtspsychiater vertelde Bollan dat hij door Wyllie gebruikt was. "Ik denk dat hij me manipuleerde - hij zag me als zwak en depressief en het was de gelegenheid om een medeplichtige te vinden", aldus de tiener. Hij kreeg een straf van tien jaar opsluiting voor medeplichtigheid aan samenzwering tot moord.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis telefoonnummer van de Zelfmoordlijn 1813 of online op www.zelfmoord1813.be.