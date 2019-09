Britse tiener vliegt voor 16 jaar de cel in nadat hij wapen online kocht



AW

13 september 2019

22u52

Bron: The Guardian 1 Kyle Davies, een 19-jarige Brit én bewonderaar van Anders Breivik en de schutters van Columbine High, heeft een gevangenisstraf van 16 jaar gekregen voor zijn laatste online aankoop. Via een louche site kocht hij een Glock 17 en munitie.

Zo'n jaar geleden, in juli 2018, wachtte Kyle Davies vol spanning op een pakje met daarin een Glock 17. Hij kocht het wapen via een illegale website en bestelde meteen nog eens vijf extra rondes aan munitie. Het pakketje zou via een postbezorger aan huis geleverd worden, maar op de luchthaven van Newark ik New York liep dat plannetje mis.



Bij een controle werd het pakket onderschept waarna de politie getipt werd door de luchthavenautoriteiten. Vervolgens leverde de politie een vals pakje af bij Davies en werd hij gearresteerd.

Zelfmoord?

Op dat moment beweerde hij nog dat hij zelfmoord wilde plegen met het geweer (en de extra munitie). Davies ontkende er anderen mee te willen doden. Maar na een huiszoeking bleek duidelijk dat de tiener wel degelijk andere plannen had.

Zoekgeschiedenis

Davies was nochtans voorzichtig geweest en wiste zijn online zoekgeschiedenis dagelijks. Het toeval wil dat hij net achter zijn computer zat toen de politie binnenviel. ‘Columbine High’ en ‘hoe een Glock schoonmaken’ waren de laatste zoekopdrachten die de agenten later terugvonden.

Verder vonden ze talrijke handgeschreven briefjes terug en een USB-stick met daarop meer dan 1.000 pagina’s over zelfgemaakte explosieven en moordpartijen, inclusief instructies.

Bewonderaar

Uit de teruggevonden documenten blijkt dat de 19-jarige Davies voornamelijk werd geïnspireerd door Anders Breivik, de dader van de aanslagen in Noorwegen (2011) waarbij 77 mensen om het leven kwamen. Verder had hij bewondering voor de twee schutters die verantwoordelijk zijn voor het bloedbad op Columbine High School (1999) waarbij 13 doden vielen.

De tiener vormde volgens de rechter een groot gevaar voor de samenleving, het bewijs was klaar en duidelijk. De 19-jarige Kyle Davies kreeg daarom een gevangenisstraf van 16 jaar.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.