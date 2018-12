Britse tiener opgepakt in Egypte omdat hij foto van legerhelikopter nam kv

Bron: Sky News, The Guardian 0 Een negentienjarige tiener uit Manchester zit in Egypte in de cel omdat hij vanuit een lijnvliegtuig met zijn smartphone een foto had genomen van de luchthaven, met een militaire helikopter in de achtergrond. De man wordt beschuldigd van spionage.

Muhammed Fathi Abulkasem (19) vloog op 21 november met een vriend vanuit Libië naar Alexandrië in het noorden van Egypte voor een weekje vakantie. Volgens zijn nicht Shareen Nawaz werd het duo aan de luchthaven opgewacht door de autoriteiten omdat het management van het hotel waar ze zouden verblijven hun boeking had aangegeven als “verdacht”. Waarom precies, weet de vrouw niet.

Hun bagage en bezittingen werden doorzocht. “Ze vroegen Muhammed om zijn telefoon en hij overhandigde die vrijwillig, hij werkte volledig mee”, vertelt Nawaz. De tiener had bij het landen een foto uit het raam van het vliegtuig genomen, zonder te beseffen dat er op de achtergrond een militaire helikopter stond. Dat was volgens Egypte verdacht.



“De Egyptische autoriteiten zagen dat en beschuldigden hem meteen. Ze klagen hem aan voor het verzamelen van inlichtingen over het Egyptische leger”, aldus Nawaz. Abulkasem zal nu berecht worden door een militair gerechtshof. Die hoorzittingen vinden in alle geheim plaats en de kans om in beroep te gaan is erg gering.

De Britse tiener komt uit een gezin met vijf kinderen. Hij werd geboren in Manchester, waar hij het grootste deel van zijn leven doorbracht. Abulkasem volgt chemie, computerwetenschappen en bedrijfskunde in afstandsonderwijs aan het Ashton Sixth Form College. Recent was hij naar de Libische hoofdstad Tripoli verhuisd om voor zijn grootmoeder te zorgen.

Haar neef is een erg zachte jongen, zegt Nawal. “Soms kan je hem niet eens horen wanneer hij spreekt.” Ze is dan ook bang dat hij zijn mannetje niet zal kunnen staan in de cel.

De familie van Abelkasem vraagt de Britse overheid om hulp. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft geen commentaar op individuele zaken, maar bevestigt dat het informatie probeert te verkrijgen van Egypte over de arrestatie van een Brit in Alexandria.

De Egyptische autoriteiten houden de lippen voorlopig stijf op elkaar.