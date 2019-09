Britse tiener die meisje (6) verkrachtte en vermoordde, ziet zijn straf ingekort ADN

10 september 2019

17u15

Bron: The Guardian 14 Aaron Campbell was amper 16 jaar oud toen hij vorig jaar de 6-jarige Alesha MacPhail verkrachtte en vermoordde op het Schotse eiland Bute. Hij kreeg eerder dit jaar de minimumstraf van 27 jaar cel, maar ziet die gevangenisstraf nu ingekort. De tiener krijgt drie jaar minder, omwille van zijn jonge leeftijd op het moment van de gruwelijke feiten.

De kleine Alesha was vorig jaar in juli met haar familie op zomervakantie op het eiland Bute, toen het 6-jarige meisje plots uit haar bedje in het huis van haar grootouders verdween. Niet veel later werd het naakte lichaampje van Alesha gevonden in een bos. Ze was vermoord en verkracht. Een autopsie wees uit dat ze maar liefst 117 verwondingen had en dat ze gestorven was doordat grote druk was uitgeoefend op haar gezicht en haar hals.

“Buitensporig”

De 16-jarige Aaron Campbell bekende later dat hij het kind ‘s nachts had ontvoerd en haar elders had misbruikt en verstikt. “Vanaf het moment dat ik haar zag, kon ik alleen nog maar denken aan hoe ik haar zou vermoorden”, zei Campbell daar eerder over. Hij voelde zich “redelijk bevredigd” na de moord, liet hij zich nog ontvallen.



De advocaten van Campbell voerden in beroep aan dat de uiteindelijke celstraf die hij in februari kreeg - 27 jaar cel - “buitensporig” was. “Een gerechtelijke dwaling” zelfs. In een uitspraak die vandaag werd gepubliceerd, hebben drie rechters nu geoordeeld dat de straf voor de tiener moet ingekort worden tot 24 jaar cel, omdat de beklaagde nog zo jong was op het moment van de moord.

“Beschamend”

Het vonnis wordt in Schotland op veel kritiek onthaald. “Dit is beschamend”, stelt de Schotse conservatieve partij, die vindt dat dit alleen nog maar meer pijn voor de familie van Alesha veroorzaakt. “Dit is één van de meest walgelijke misdadigers van Schotland en hij zou niet mogen genieten van een strafvermindering”, klinkt het. Alesha’s mama Georgina had het beroep van de advocaten eerder “lachwekkend” genoemd.

Advocaat Brian McConnachie, die Campell verdedigde tijdens diens proces in februari, gaf vorige maand in de rechtbank in Edinburgh toe dat de moord op Alesha heel duidelijk “een verschrikkelijke en afschuwelijke daad” was. Maar, zo betoogde hij, de rechter die de tiener veroordeelde, had te veel waarde gehecht aan twee rapporten die ‘buitengewoon pessimistisch’ waren over de mogelijkheid tot rehabilitatie van de jongeman.

Toekomst

De drie rechters stellen nu dat de rechter in eerste aanleg inderdaad te weinig rekening heeft gehouden met de verzachtende omstandigheid van zijn leeftijd en vermelden ook de dysfunctionele thuissituatie, het gebrek aan grenzen en ouderlijke problemen – inclusief psychische en emotionele mishandeling – waaraan de jongen in zijn jeugd zou zijn blootgesteld.

De rechters zeggen dat alle factoren een negatieve impact kunnen hebben gehad op de ontwikkeling van zijn persoon, “maar misschien niet helemaal de ontwikkeling van zijn karakter in de toekomst bepalen”.

“Dit is geen indicatie van de datum waarop de beklaagde zal worden vrijgelaten”, aldus nog de rechters. “Het specificeert eerder de tijd die moet passeren vooraleer hij in aanmerking komt voor vrijlating.” Campbell zal dan 40 jaar oud zijn. “Of dat ook ooit gebeurt, zal door anderen beslist worden. En hoe de zaken er nu voor liggen, zal het veel werk vergen om hem voldoende te veranderen voor dit nog maar overwogen kan worden. Misschien is het zelfs onmogelijk.”