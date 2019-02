Britse tiener die meisje (6) verkrachtte en vermoordde was “geobsedeerd door legende van Slender Man” KVDS

22 februari 2019

12u44

Bron: Sky News, The Sun, Daily Mirror 0 Een Britse tiener die gisteren schuldig bevonden werd aan het verkrachten en vermoorden van een 6-jarig meisje in Schotland, was geobsedeerd door de urban legend van Slender Man. Dat heeft een bron bij de politie verteld aan de Britse tabloid The Sun.

Slender Man is een fictief personage dat 10 jaar geleden zijn intrede deed als internetmeme. Al snel werd het iets veel duisterders. De man in zwart pak, zonder gezicht en met lange armen en benen – waarmee hij op kinderen zou jagen – werd een horrorfiguur, die opdook in de achtergrond van foto’s, filmpjes en videogames. Hij joeg iedereen de stuipen op het lijf. Vorig jaar kwam zelfs een horrorfilm over hem uit. Het fascineerde ook de moordenaar (16) van Alesha MacPhail (6).

Grootouders

Het meisje verbleef in juli vorig jaar drie weken bij haar vader en haar grootouders op het Schotse vakantie-eiland Bute, voor de kust van Glasgow. Haar vader Robert was daarheen verhuisd nadat hij en de moeder van het meisje – Georgina – uit elkaar waren gegaan.





In de vroege ochtend van 2 juli ging het meisje naar bed en viel ze in slaap terwijl ze naar een dvd van Peppa Big aan het kijken was. Rond 2 uur ’s nachts sloop haar moordenaar – die dronken was na een feestje bij hem thuis – de trappen op naar de voordeur van het huis van de MacPhails. In zijn hand had hij een groot mes dat hij meegenomen had uit de keuken van zijn moeder.





De tiener kende het huis, omdat hij cannabis kocht van de vader van Alesha. Omdat er op het kleine eiland relatief weinig criminaliteit is, had de oma van het meisje de voordeur losgelaten. En daar maakte de jongen gebruik van. Hij sloop naar de slaapkamer van Alesha en ontvoerde haar onder bedreiging van het mes. Hij droeg het meisje vervolgens 800 meter langs de kust, naar een open plek in het bos, waar hij haar verkrachtte en daarna wurgde. (lees hieronder verder)

Het was de opa van het meisje die als eerste merkte dat ze weg was, toen hij iets na 6 uur wakker werd. De familie verwittigde de politie en ging meteen naar haar op zoek. Ze deed onder meer een oproep via Facebook. Dat deed ook de moeder van Alesha, 80 kilometer verderop op het vasteland. “Vertel me alsjeblieft wat er met mijn dochter gebeurd is”, schreef ze wanhopig. Niet wetend dat Alesha intussen al dood teruggevonden was.

Het was de moeder van de moordenaar die de politie op het juiste spoor zette. Ze had op de beveiligingscamera’s van haar huis gezien dat haar zoon vertrokken was rond de tijd dat Alesha ontvoerd was. Toen de politie de beelden bekeek, zag ze dat hij drie keer weggegaan was.

Zaklantaarn

De eerste keer was hij om 1.35 uur vertrokken en was hij ongeveer twee uur weggebleven. Toen hij uiteindelijk terug was gekeerd, vertrok hij even later opnieuw in alleen een korte broek. De derde keer vertrok hij om 4 uur. Toen rende hij en droeg hij een zaklantaarn. Zelf vertelde hij dat hij gewoon zijn smartphone aan het zoeken was. (lees hieronder verder)

Het was niet de enige leugen die hij vertelde. Tijdens zijn proces diste hij het verhaal op dat hij een relatie had met de vriendin van de vader van Alesha en dat zij jaloers was op het meisje omdat ze zoveel aandacht kreeg. De nacht van de moord zou hij seks gehad hebben met de vrouw en zij zou de inhoud van hun condoom gebruikt hebben om bezwarend materiaal achter te laten bij het dode lichaam van het meisje. De jury ging daar echter niet in mee.

Zeker niet na de getuigenissen die ze hoorde. Zo bleek de dader de dag na de moord opgeschept te hebben tegen schoolvrienden op sociale media. Hij postte een foto van zijn borst op Snapchat en schreef erbij: “Ik heb de kerel gevonden die het gedaan heeft”.

Moord

Een meisje getuigde ook dat ze in 2017 berichtjes met hem had gestuurd op sociale media en dat ze het over moord en misdaad hadden gehad op televisie. Op zeker moment zou hij tegen haar gezegd hebben dat hij zou “moorden voor de levenservaring ervan”.

Een bron bij de politie die de Britse krant The Sun sprak, onthulde dan weer dat de jongen de moord uitvoerde nadat hij “geobsedeerd” was geraakt door de Slender Man. “Hij had de Slender Man opgezocht op het internet voorafgaand aan de moord. Zelfs onze speurders kregen er de rillingen van. Enkele van de dingen die de horrorfiguur doet, komen perfect overeen met wat hij zijn slachtoffer heeft aangedaan”, klonk het, zonder dat hij daarbij in detail ging. (lees hieronder verder)

De tiener werd ook gefilmd terwijl hij gewelddadige computerspelletjes speelde. Op de opnames is te horen hoe hij onder meer roept: “Zo doet de Slender Man het”.

Hoewel hij niet bekende, vond de jury de dader op het einde van het proces unaniem schuldig. Op 21 maart zou hij zijn straf moeten kennen. Hij riskeert ondanks zijn jonge leeftijd levenslang. Rechter Lord Matthews zei hem dat hij een van de “meest gestoorde en kwaadaardige misdaden” gepleegd had die ooit voor zijn hof waren gekomen. Naar het motief van de moordenaar is het vooralsnog raden.

Het is overigens niet de eerste keer dat de Slender Man vernoemd wordt in een rechtszaak. In 2017 werden twee Amerikaanse meisjes veroordeeld omdat ze drie jaar eerder - toen ze 12 jaar waren - een klasgenootje hadden toegetakeld “om Slender Man tevreden te stellen”.

Psychiatrische instelling

Morgan Geyser en Anissa Weier uit Wisconsin gaven Payton Leutner maar liefst 19 messteken in de borst, buik en armen. Het meisje overleefde het als bij wonder. De daders werden veroordeeld tot een opname in een psychiatrische instelling. Morgan – die de messteken toebracht – moet er 40 jaar blijven, Anissa – die haar vriendin aanmoedigde – 25 jaar.