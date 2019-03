Britse tiener die meisje (6) verkrachtte en vermoordde bekent plots en onthult wat er noodlottige nacht precies gebeurde KVDS

21 maart 2019

14u30

Bron: BBC, The Mirror 0 “Vanaf het moment dat ik haar zag, kon ik alleen nog maar denken aan hoe ik haar zou vermoorden.” Dat heeft Aaron Campbell (16) gezegd, de Britse tiener die een maand geleden schuldig bevonden werd aan het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van de 6-jarige Alesha MacPhail op het Schotse eiland Bute. Tijdens zijn proces bleef hij volhouden dat hij onschuldig was en dat iemand hem erin luisde, maar vandaag - op de dag dat hij zijn straf te weten kwam – bleek hij plots toch bekend te hebben. En details gegeven te hebben over de voldoening die de moord hem gaf.

De gruwelijke feiten schokten heel Groot-Brittannië afgelopen zomer. Alesha verbleef bij haar grootouders, haar vader en zijn nieuwe vriendin op het vakantie-eiland Bute voor de kust van Glasgow, toen ze plots uit haar bedje verdween. Het was haar opa die op de ochtend van 2 juli ontdekte dat ze weg was. Er volgde een grote zoekactie, waaraan heel wat eilandbewoners deelnamen, en na enkele uren werd haar naakte lichaam gevonden in een bos.

Autopsie

Een autopsie wees uit dat ze maar liefst 117 verwondingen had en dat ze gestorven was doordat grote druk was uitgeoefend op haar gezicht en haar hals. Haar voetjes waren nog proper, wat de speurders deed vermoeden dat ze naar de plaats van de misdaad gedragen was.





Het was de moeder van de dader die haar zoon aan de galg praatte. Zij had op beelden van de beveiligingscamera’s aan haar huis gezien dat haar zoon in de bewuste nacht tot drie keer toe hun woning had verlaten. Die lag in dezelfde straat als die van de familie van Alesha. Aanvankelijk dacht ze dat hij gewoon iets gezien kon hebben, maar er bleek al snel meer aan de hand. (lees hieronder verder)

Speurders slaagden er met de beelden in om een tijdlijn uit te tekenen van wat de jongen gedaan had. Andere beveiligingscamera’s toonden ook een figuur die in het holst van de nacht langs de kust liep, terwijl hij iets zwaars meezeulde. Toen later ook het DNA van de jongen op het lichaam van Alesha en op haar kleren werd gevonden, kwam hij in een lastig parket te zitten.

Tijdens zijn proces probeerde Campbell de schuld nog op de vriendin van de vader van het meisje te schuiven. Hij zou seks met haar hebben gehad, waarop de vrouw zijn DNA-materiaal op het lichaam van Alesha zou hebben achtergelaten. Maar de jury geloofde daar niets van.

Ontvoering

Een maand geleden vond ze de jongen schuldig aan ontvoering, verkrachting en moord. Vandaag bleek hij dan uiteindelijk toch tot bekentenissen over gegaan te zijn. Hij gaf ook meer details over wat hem precies had bezield. “Vanaf het moment dat ik haar zag, kon ik alleen nog maar denken aan hoe ik haar zou vermoorden”, zei hij. “Tot de opportuniteit zich voordeed.” (lees hieronder verder)

Dat was in de nacht van 1 op 2 juli vorig jaar. Campbell had toen thuis een dronken feestje gegeven en had een berichtje gestuurd naar de vader van Alesha - Robert MacPhail - omdat hij cannabis wilde kopen en de man hem in het verleden ook al bevoorraad had. De twee hadden echter ruzie omdat Campbell achterstond met zijn betalingen. Toen hij niet meteen antwoord kreeg, ging hij gewapend met een mes naar het huis van MacPhail. Hij drong naar binnen, kidnapte Alesha en droeg haar langs de kust naar een plek in het bos waar hij haar verkrachtte en vermoordde. De lijkschouwer omschreef haar verwondingen achteraf als “catastrofaal”.

Volgens Campbell vroeg het meisje hem “waar ze heen gingen” toen hij haar naar het bos droeg. Hij stelde haar echter gerust door te zeggen dat hij “een vriend van haar vader” was. Hij bekende ook dat hij de gedachte aan de verkrachting “leuk” had gevonden en dat hij “tevreden” was over de moord.

“Grappig”

Hij vertelde ook dat hij “het grappig vond” dat de speurders er enkele dagen over hadden gedaan om hem in de boeien te slaan. En dat hij “al zijn zelfbeheersing” nodig had gehad “om niet in lachen uit te barsten” tijdens zijn proces.

De rechter veroordeelde hem vandaag tot een levenslange gevangenisstraf, ondanks zijn jonge leeftijd. Hij kan ten vroegste over 27 jaar vrijkomen.

De moeder van Alesha gilde verwijten naar de moordenaar van haar dochter toen hij werd weggeleid. Campbell keek haar recht aan, maar toonde geen enkele emotie.

Psychopaat

Zijn advocaat voerde eerder al aan dat de jongen volgens een psychologische evaluatie duidelijke trekken vertoont van een psychopaat.