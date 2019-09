Britse tiener blind en doof geworden door extreem eenzijdig voedingspatroon Tom Tates

03 september 2019

12u26 34 Een 19-jarige jongen uit de zuidwestelijke Engelse stad Bristol is twee jaar geleden volledig blind en slechthorend geworden omdat hij zeker tien jaar lang alleen frieten, chips, gebakken worstjes en witbrood at. Volgens artsen is hij het slachtoffer geworden van een extreem eenzijdig voedingspatroon waardoor hij een ernstig tekort ontwikkelde van stoffen als vitamine B12 en selenium. Door het chronische gebrek daaraan raakten cruciale zenuwen in de ogen en oren onherstelbaar beschadigd.

Jake, zoals de jongen heet en zijn moeder Angie hebben vandaag uitgebreid hun schokkende verhaal gedaan in Britse media als The Sun, Daily Mail en The Times. Volgens de moeder is haar zoon al sinds zijn kleuterjaren een ‘lastige eter’. “Hij heeft een hekel aan bepaalde voedingsmiddelen omdat de textuur daarvan niet prettig in zijn mond voelt.”



Ze klopte herhaaldelijk aan bij diëtisten en artsen maar niemand kreeg het voor elkaar om Jake tot andere eetgewoonten te bewegen. “Mijn man en ik kregen het ook niet voor elkaar. Hij bleef, ondanks onze soms strenge woorden, bij zijn eenzijdige en naar nu blijkt levensgevaarlijke menu.”

De moeder gaf haar zoon altijd groenten en fruit mee naar school. “Dat nam hij dan mee met de belofte dat hij alles zou opeten. Wij geloofden hem op zijn woord. Hij gooide het echter stiekem weg en gaf de voorkeur aan ongezond kantinevoedsel.” Vijf jaar geleden staken de eerste symptomen van wat neuropathie (zenuwbeschadiging) heet, de kop op. Vitamine-injecties om het stoffentekort aan te pakken, mochten echter niet baten. Toen Jake 17 jaar was, werd hij door artsen grotendeels blind en zo goed als doof verklaard. “Onze zoon is nu al voor honderd procent afgekeurd.”

‘Sluipmoordenaar’

Angie doet een dringende oproep aan alle ouders van jonge kinderen om toch vooral ‘bloedserieus’ te blijven letten op het eetgedrag van hun kroost. “Onze Jake ziet er op het eerste gezicht normaal uit maar onderhuids bleek sprake van een regelrechte sluipmoordenaar die zijn jonge lichaam vernietigde. De artsen van het oogziekenhuis in Bristol waar Jake onder controle is, zeggen niets meer voor hem te kunnen doen. Het is zoals het is, stellen medici. Jullie zoon werd gehandicapt door zijn opvallende dieet, kregen we te horen.”

De ouders van Jake voelen zich niet helemaal schuldig omdat ze ‘werkelijk alles’ deden om hun zoon normaal te laten eten. “Het zit tussen zijn oren, want onze andere twee kinderen eten zo ongeveer alles en erg gezond.” Jake zelf stelt dat hij ‘helaas moet leren leven met beperkingen die hij zelf veroorzaakte’. “Toen ik merkte dat ik achteruit ging, was het al te laat.” De jongen weet nog wanneer het fout ging. “Ik begon vreselijk moe te worden, maar realiseerde me nooit dat dat door een tekort aan bepaalde stoffen werd veroorzaakt.”

De verschijnselen die Jake heeft komende meestal alleen voor bij kinderen in de derde wereld en verder bij zware rokers, drinkers en druggebruikers Annals of Internal Medicine

Jake is inmiddels met school gestopt en zit eigenlijk alleen nog thuis op zijn kamer. Volgens zijn ouders eet hij gezonder dan ooit. De aandoening van Jake is beschreven in de Annals of Internal Medicine: een gezaghebbend internationaal medisch tijdschrift. Daarin wordt de jongen ‘een uitzonderlijk voorbeeld’ genoemd van hoe het fout kan gaan met kinderen die slecht eten. "De verschijnselen die Jake heeft komende meestal alleen voor bij kinderen in de derde wereld en verder bij zware rokers, drinkers en druggebruikers”, zo staat te lezen in de publicatie. “Jake is het levende bewijs van hoe belangrijk het is om voldoende fruit en groenten te eten.”