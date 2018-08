Britse tandartse die in Dubai werd gearresteerd om glas wijn op vlucht mag weer naar huis lva

12 augustus 2018

05u11

Bron: The Guardian 0 Ellie Holman mag vandaag weer naar huis. De Britse tandartse had s amen met haar dochter Bibi (4) drie dagen opgesloten gezeten in een gevangenis in Dubai omdat ze een glas wijn had gedronken tijdens de vlucht.

Tegen de verwachtingen in mag Ellie, oorspronkelijk afkomstig uit Zweden, weer naar huis naar haar man en drie kinderen in het Engelse Kent. Ze dreigde een jaar in de Verenigde Arabische Emiraten te moeten blijven voor de definitieve afhandeling van haar zaak. De autoriteiten hebben echter beslist haar niet te vervolgen.

Ellie werd op 13 juli na haar vlucht met Emirates tegengehouden door een douanier omdat haar visum niet in orde zou zijn. Na een discussie vroeg de immigratieambtenaar of ze gedronken had, waarop ze positief antwoordde en de cel in vloog. Het ging om een glas wijn dat de luchtvaartmaatschappij standaard aanbiedt tijdens de maaltijd.

Holman reageerde met ongeloof toen ze telefoon kreeg dat ze haar paspoort weer mocht ophalen en vrij was. "Ik kon het niet geloven. Ik dacht dat het een valstrik was", zegt de tandartse, die "geschokt en blij" is dat ze terug naar huis kan en dat "deze nachtmerrie eindelijk voorbij is". De immigratiedienst verontschuldigde zich en zei dat ze altijd welkom was om terug naar Dubai te komen.

Of ze dat nog zal doen, is hoogst twijfelachtig. Naast de emotionele schade heeft het hele avontuur haar ook aanzienlijke financiële schade berokkend. Al haar spaargeld en dat van haar familie is eraan.

Radha Stirling, voorzitter van de Britse mensenrechtenorganisatie Detained In Dubai, reageert voorzichtig positief of het nieuws van haar vrijlating. "Natuurlijk zijn wij blij dat de autoriteiten hebben beslist haar niet te vervolgen. Maar de zaak seponeren wil niet zeggen dat de problemen daarmee zijn opgelost. Toeristen moeten weten dat ze in de Verenigde Arabische Emiraten altijd het risico lopen opgepakt te worden voor een hele resem overtredingen, waarvan ze zelfs niet weten dat het overtredingen zijn", aldus Stirling.