Britse 'superverspreider' reageert zelf vanuit quarantaine: "Ben helemaal genezen, maar denk aan anderen met coronavirus"

11 februari 2020



Bron: BBC, Telegraph 0 De zogenaamde Britse ‘superverspreider’ van het coronavirus heeft zichzelf bekend gemaakt. De man is een scoutleider van 53, komt uit Hove in East Sussex en heet Steve Walsh. Vanop zijn ziekenhuisbed in Londen laat hij weten dat hij zelf helemaal genezen is, maar dat zijn gedachten bij andere patiënten zijn die het coronavirus opliepen. Walsh stak zeker elf anderen in Frankrijk aan, wat van hem een ‘superverspreider’ maakt.

Steve Walsh verblijft voorlopig nog in isolement in het Londense ziekenhuis. “Van zodra ik wist dat ik in aanraking was gekomen met een bevestigd geval van het coronavirus, heb ik contact opgenomen met mijn huisarts en met de gezondheidsdiensten”, zegt Walsh in een verklaring vanuit het hospitaal. “Zelf vertoonde ik geen symptomen, maar ik kreeg toch de raad naar een isolatiekamer van het ziekenhuis te gaan. Daarna zonderde ik mijzelf thuis af van andere personen, zoals mij gevraagd werd. Toen de diagnose bevestigd was, werd ik in quarantaine geplaatst in het ziekenhuis waar ik nog altijd verblijf. Uit voorzorg zonderde ook mijn gezin zich af van de buitenwereld.”

Zelf pikte Steve Walsh, die samenwoont met zijn echtgenote, het coronavirus eind vorige maand op in Singapore tijdens een conferentie in het Grand Hyatt-hotel van 20 tot 23 januari. Voor hij terugkeerde naar Hove bij Brighton ging hij eerst nog skiën in Les Contamines-Montjoie in de Franse Alpen. Daar kwam hij op 24 januari aan. Hij besmette er ongewild zeker elf personen, onder wie vijf Britten die in dezelfde chalet zaten, en een zesde Brit die in Mallorca woont. Die laatste testte positief op het Spaanse eiland, terwijl zijn vrouw en twee dochters negatief bleken.

Op 28 januari vloog Walsh van Genève naar Londen met een lijnvlucht van EasyJet met meer dan honderd inzittenden. Thuis ging hij op 1 februari naar zijn stamcafé Grenadier in Hove en woonde hij daarna ook een groepssessie yoga in een kerk bij. Toen hij zich vorige week grieperig voelde, ging hij naar het ziekenhuis in Brighton. Al snel werd hij in quarantaine gezet in een Londens hospitaal.

Twee nieuwe gevallen zijn artsen

Van de elf patiënten aan wie Walsh het coronavirus in Frankrijk doorgaf, worden er intussen vijf behandeld in Frankrijk, een persoon op het Spaanse eiland Mallorca, en vijf anderen - onder wie ook twee artsen - keerden terug naar Brighton en omgeving. Twee gezondheidscentra, een verzorgingstehuis en een school werden gesloten uit vrees voor besmettingen. In het Verenigd Koninkrijk staat de teller nu op acht bevestigde gevallen.

De Britse gezondheidsdiensten sporen nog altijd mensen op die ook op skivakantie waren in de Franse Alpen, waar de andere Britten besmet raakten door Walsh. Een tiental mensen in Brighton zelf werd gevraagd zelf in quarantaine te gaan thuis. Hun gezondheidstoestand wordt opgevolgd door de bevoegde diensten. Vijf personeelsleden van de Grenadier-pub waar Walsh na zijn thuiskomst zo’n twee uur verbleef, moeten eveneens thuis in isolement blijven.