Britse supermarktketen maakt ook moederdag genderneutraal

12 maart 2018

15u46

Bron: Belga 7 Er is geen lievemoederen meer aan: de Britse supermarktketen Waitrose biedt dit jaar kaartjes met gelukwensen voor moederdag aan die genderneutraal zijn. Door op moederdag enkel de 'moeder' te feliciteren, zouden de transgenders namelijk wel eens geschoffeerd kunnen worden. In plaats van 'Happy Mother's Day' prijkt 'Happy you day' (Gelukkige Jij Dag) op het kaartje.

Lesbische stellen blijven evenmin in de kou staan. Er bestaat immers een gelukskaartje met de boodschap 'Two mums are better than one' (Twee moeders zijn beter dan één). En wat als een tot man omgevormde vrouw toch kinderen op de wereld gezet heeft? Voor hen is er de boodschap 'Dad, thanks for being the most amazing mum' (Pa, bedankt dat je de beste ma ter wereld bent).

Mother’s Day cards go gender-neutral?

Mother's Day cards go gender-neutral?

We would love to hear your views on this, is it a step too far or a sign of the times? "Happy You Card" #waitrose #MotheringSunday

"We wilden dat mensen onze wenskaarten naar veel meer mensen konden sturen, of het nu grootmoeders of transgendermoeders zijn", liet de supermarktketen weten. Velen zien er echter een pure marketingstunt in. "Waitrose wil gewoon zoveel mogelijk kaarten verkopen op een feestdag die eigenlijk alleen is bedoeld om moeders te eren", klinkt de kritiek.

Ook in sommige Britse scholen zoekt men naar "meer neutrale termen" om moederdag te bestempelen. In een school in Peterborough wordt de dag aangeduid als 'Special Person's Day'. Een columniste stelde zelfs voor om de dag om te dopen tot 'guardian's day' of 'carer's day' (de dag van de hoed(st)er).