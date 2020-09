Britse studie: “Ontstekingsremmer verlaagt sterfte bij zwaarste coronazieken met 20 procent” SVM

03 september 2020

15u08

Bron: Belga 0 Hydrocortison kan het risico op overlijden van patiënten die zware vormen van Covid-19 hebben met ongeveer 20 procent verlagen. Dat blijkt uit een studie die in Groot-Brittannië gedaan werd. De behandeling met de goedkope steroïde zal er voortaan door de artsen toegepast worden.

Hydrocortison, een wijdverspreide ontstekingsremmer in de medische wereld, kan de overlevingskans verhogen en ook de genezing versnellen van patiënten die de ergste vorm van Covid-19 hebben. Dat legt Anthony Gordon, een vorser van het Imperial College London, uit. Hij leidt de Britse ploeg die aan de internationale studie meewerkte.



De vorsers testten de effecten van zeven verschillende steroïden op 403 patiënten die door ernstige vormen van het virus getroffen waren. De tests in 88 Britse ziekenhuizen toonden de efficiëntie aan van hydrocortison.

“Bijkomend wapen”

"Van de patiënten die niet met de steroïde behandeld werden, stierf ongeveer 40 procent aan een ernstige vorm van Covid-19", legt Gordon uit. "In de groep waaraan we de steroïde toedienden, stierf slechts 32 procent.” Volgens de vorser komt dit verschil van 8 procent overeen met "20 procent minder risico op sterfte".



De algemeen directeur van de Britse gezondheidsdienst NHS kondigde onmiddellijk maatregelen aan om een behandeling met hydrocortison mogelijk te maken. “Dit bijkomende wapen in de wereldwijde strijd tegen Covid-19 juichen we uiteraard toe”, aldus Simon Stevens.

