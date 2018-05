Britse studenten willen referendum over brexitdeal en bereiden grootschalige protesten voor KVE

13 mei 2018

10u12

Bron: ANP 7 Britse studentenorganisaties die samen bijna 1 miljoen jongeren vertegenwoordigen, hebben hun krachten gebundeld om een referendum over een toekomstige brexitdeal af te dwingen. De studenten vragen de parlementsleden in het gebied waar ze wonen om steun voor de oproep tot een volksraadpleging.

In een brief aan de parlementsleden wijzen de studentenbonden erop dat jongeren ook het recht hebben om hun zegje te doen over de brexit, omdat het om hun toekomst gaat, aldus de zondagskrant The Observer.

Veel jongeren die twijfels hebben over de brexit waren in juni 2016 nog niet oud genoeg om te mogen stemmen in het referendum over het EU-lidmaatschap. Daarom willen ze alsnog de gelegenheid krijgen hun stem te laten horen als er een akkoord over de brexit op tafel ligt.

Veel Britse jongeren vrezen dat hun toekomstperspectieven minder rooskleurig worden als Groot-Brittannië uit de EU stapt. Studentenleiders hebben gezegd dat ze acties voorbereiden die veel grootschaliger zullen zijn dan de protesten in 2010 tegen het verhogen van de collegegelden.