Britse student zit vijf maanden vast in Verenigde Arabische Emiraten: "En dat zonder enige aanklacht" SVM

11 oktober 2018

17u53

Bron: Belga 0 Een Britse doctoraatsstudent (31) wordt volgens zijn vrouw al vijf maanden "zonder motief" vastgehouden in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Iets wat zijn naasten en de Britse regering erg verontrust.

Matthew Hedges, een promovendus aan de Universiteit van Durham in het noordoosten van Engeland, werd op 5 mei gearresteerd op de luchthaven van Dubai. Dat gebeurde nadat hij naar de Verenigde Arabische Emiraten was gereisd om er besprekingen te hebben over het buitenlands beleid en de strategie van het land op het vlak van veiligheid.

Hedges wordt sindsdien vastgehouden op een onbekende locatie. "Zonder aanklacht tegen hem", volgens zijn vrouw Daniela Tejada. "Hij is nergens schuldig aan, hij deed gewoon universitair onderzoek." De media schrijven echter dat hij wordt verdacht van spionage.

"We zijn bezorgd"

"We zijn bezorgd", verklaarde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt. Hij heeft de zaak naar eigen zeggen tweemaal besproken met zijn collega van de VAE.

Hedges' vrouw had haar man verschillende keren aan de telefoon en zag hem een laatste keer deze zomer. Ze maakt zich ernstig zorgen over de gezondheid van haar man omdat net voor zijn vertrek angst- en depressiesymptomen bij hem werden vastgesteld. Op 24 oktober vindt een hoorzitting plaats over de zaak.