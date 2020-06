Britse stad Leicester kondigt lokale lockdown af na piek in aantal besmettingen kv

29 juni 2020

22u52

Bron: Sky News 0 Leicester kondigt als eerste Britse stad een lokale lockdown af. Vanaf morgen moeten alle niet-essentiële handelszaken weer de deuren sluiten. Scholen moeten vanaf donderdag dicht, twee weken voor de schoolvakantie van start gaat. Dat bevestigde de Britse minister van Gezondheid Matt Hancock vandaag in het Lagerhuis.

Inwoners van Leicester, een stad in het hart van het Verenigd Koninkrijk, worden aangemaand om “zoveel mogelijk thuis te blijven” en de versoepeling van de nationale lockdownmaatregelen die gepland is voor 4 juli geldt niet voor hen, aldus Hancock. De maatregelen zullen over twee weken herbekeken worden en blijven “niet langer aangehouden dan nodig”, klonk het nog. De maatregelen gelden voor de stad Leicester, maar ook voor de omliggende regio.

Er wordt een nieuw testcentrum ingericht in de stad en er gaan extra financiële middelen naar alle gemeenteraden in Leicestershire ter ondersteuning van bedrijven die te lijden hebben onder de crisis en van degenen die verplicht in zelf-isolatie moeten.



De stad telt momenteel tien procent van alle coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk, met 135 gevallen per 100.000 inwoners.