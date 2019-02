Britse staatssecretarissen dreigen met ontslag om brexit TT

26 februari 2019

12u14

Bron: Belga 0 Drie Britse regeringsleden dreigen op te stappen als premier Theresa May weigert om een ongeordend vertrek uit de Europese Unie zonder akkoord uit te sluiten. De nieuwe rebellie verhoogt enkel maar de druk op de getergde premier, die vandaag haar regering bijeenroept om zich te beraden over de marsrichting van de brexit.

De staatssecretarissen Richard Harrington (Industrie), Margot James (Digitaal beleid) en Claire Perry (Energie) eisen dat May belooft om de onderhandelingen met de Europese Unie te verlengen indien ze niet tijdig een echtscheidingsakkoord door het Britse parlement kan loodsen.

"Dit engagement zou met opluchting onthaald worden door een grote meerderheid van de parlementsleden, bedrijven en hun werknemers", schrijven de staatssecretarissen vandaag in de tabloid The Daily Mail. Komt die belofte er deze week niet, dan achten de drie het "in het nationale belang" om op te stappen en aan te sluiten bij een front dat May wil dwingen om de brexit uit te stellen.



Daarbij wordt vooral gekeken naar het amendement van het socialistische oppositielid Yvette Cooper en haar conservatieve collega Oliver Letwin. Als het parlement zich morgen achter dat amendement schaart, dan zouden de parlementsleden een uitstel van de brexit kunnen afdwingen indien er tegen 13 maart geen echtscheidingsakkoord wordt goedgekeurd.

Tot vijftien regeringsleden

Eerder gaven ook drie vooraanstaande regeringsleden, namelijk Greg Clark, Amber Rudd en David Gauke, al aan dat ze het amendement willen steunen indien er niet snel een doorbraak volgt. Ze zouden niet de enige zijn. Volgens The Daily Mail zouden liefst vijftien regeringsleden eraan denken om op te stappen om een chaotische brexit te vermijden.

May overlegt vanochtend met haar ministers. Nadien spreekt ze het parlement toe. Hoewel Europees president Donald Tusk gisteren meldde dat hij met May over een mogelijk uitstel had gepraat, weigert de conservatieve premier vooralsnog om een verlenging van de onderhandelingen publiekelijk als optie te erkennen omdat het volgens haar het probleem niet oplost.

May hoopt nog steeds dat de Europese Unie aanpassingen wil doen aan het echtscheidingsakkoord dat midden januari door een overweldigende meerderheid in het parlement is afgewezen. Het voorbije weekeinde beloofde de eerste minister dat het parlement ten laatste tegen 12 maart over het akkoord zal mogen stemmen.

Na twee jaar van onderhandelingen verlaat het Verenigd Koninkrijk in principe op 29 maart de Europese Unie. May zou een verlenging van de onderhandelingen kunnen aanvragen. Daar moeten de 27 andere lidstaten wel unaniem mee instemmen.