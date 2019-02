Britse staatssecretaris stapt op uit onvrede met brexitplan van Theresa May ttr

28 februari 2019

17u29

Bron: belga 0 Opnieuw verliest de Britse premier Theresa May een regeringslid. Staatssecretaris voor Landbouw George Eustice heeft vandaag aangekondigd dat hij opstapt uit onvrede over de beslissing van May om het parlement te laten stemmen over een uitstel van de brexit. Volgens Eustice dreigt voor het Verenigd Koninkrijk in dat geval "de ultieme vernedering".

"Ik vrees dat de ontwikkelingen van de voorbije week tot een reeks gebeurtenissen zullen leiden die erin resulteren dat de Europese Unie de voorwaarden zal dicteren van eender welke aanvraag tot uitstel die wordt ingediend", schrijft Eustice in zijn ontslagbrief. De EU die de Britten zou zeggen wat te doen, is voor Eustice niet minder dan de "ultieme vernedering".

Het Lagerhuis mag op 12 maart opnieuw stemmen over het echtscheidingsverdrag dat May eind vorig jaar met de EU sloot. Maar omdat dat eerder dit jaar al eens met een grote meerderheid is weggestemd, en May in Brussel vooralsnog geen nieuwe garanties lijkt te bedingen om de verguisde Ierse backstop te verlichten, is de kans groot dat de parlementsleden het opnieuw afwijzen.

Uitstel

Om te vermijden dat het Verenigd Koninkrijk de EU op 29 maart dan maar zonder akkoord verlaat, mogen de parlementsleden op 13 maart stemmen over dat ‘no deal’-scenario. Geven ze aan dat ze dat niet willen - wat erg waarschijnlijk is - dan zal May de EU om uitstel vragen. De 27 andere Europese lidstaten moeten daar dan wel unaniem mee instemmen. De EU zegt al langer dat ze May geen onvoorwaardelijk uitstel zal toekennen. Voor Eustice is dit een reden om op te stappen.

Sinds de zomer van vorig jaar hebben al verschillende belangrijke en minder belangrijke leden van de Britse regering ontslag genomen uit onvrede met de manier waarop May de brexit aanpakt.