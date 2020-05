Britse spoormedewerkster overleden aan Covid-19 nadat ze was bespuugd door man die zei dat hij corona had KVE

12 mei 2020

17u37

Bron: The Telegraph, ITV, Buzzfeed 48 Belly Mujinga (47) was afgelopen maart aan de slag als onthaal- en ticketmedewerker in Victoria Station in Londen toen zij en haar collega werden bespuugd door een man die beweerde dat hij besmet was met het coronavirus. Hij hoestte ook naar hen. Beide vrouwen werden daarop ziek. Belly overleed veertien dagen na het voorval.

Het bewuste incident deed zich voor op 22 maart. “De man vroeg haar wat ze aan het doen was, waarom ze daar was, en Belly antwoordde dat ze aan het werk waren”, vertelde haar echtgenoot Lusamba Gode Katalay. “De man claimde dat hij het virus had en spuugde.” Beide belaagde vrouwen meldden het voorval aan hun leidinggevende. “Belly kwam thuis en vertelde me alles”, aldus haar echtgenoot.

Enkele dagen later werden de twee medewerksters ziek. De toestand van Belly verslechterde en op 2 april bracht een ambulance haar naar het ziekenhuis, waar ze moest beademd worden. Drie dagen later stierf ze. Dat was veertien dagen nadat ze was belaagd op haar werkplek.

Belly, moeder van een 11-jarige dochter, had een onderliggende ademhalingsaandoening, waardoor ze soms niet in staat was om te werken.

De laatste keer dat haar man haar zag, was toen ze werd meegenomen door de hulpdiensten. Slechts tien mensen mochten haar begrafenis bijwonen, in overeenstemming met de huidige richtlijnen van de Britse regering.

Kritiek

De Britse politie onderzoekt de zaak, terwijl vakbond TSSA haar werkgever heeft bekritiseerd omdat ze ondanks haar aandoening toch in “de vuurlinie” moest werken.

Manuel Cortes, algemeen secretaris van de TSSA, zei dat hij “geschokt was door de dood van Belly” en dat “al te veel eerstelijnswerkers zijn bezweken aan Covid-19".

“Het overlijden roept serieuze vragen op - haar dood was niet onvermijdelijk. Als risicopersoon was haar gezondheidstoestand bekend bij haar werkgever, en daarom dringt de vraag zich op waarom ze in de ‘frontlinie’ moest werken”, klonk het.

Lees ook: Van anderhalve meter afstand geen sprake: bijzonder druk in metro Parijs en Londen