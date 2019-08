Britse soldaat haalt puppy vanonder het puin in Syrië, maar het is hond Barrie die hem zal redden Karen Van Eyken

20 augustus 2019

18u01

Bron: BBC, The Telegraph 96 Te midden van het puin van een verwoeste school in de Syrische stad Raqqa trof soldaat Sean Laidlaw een puppy aan die als enige het bombardement had overleefd. Het zou het begin worden van een wondermooie vriendschap. Een onverbrekelijke band tussen mens en dier, die Sean weer de kracht zou geven om het leven met zijn oorlogstrauma aan te kunnen: “Eigenlijk heeft Barrie mij gered”.

Het was begin 2018 en Sean Laidlaw was gelegerd in Syrië. De soldaat stond in voor het onklaar maken van bommen. Een ontzettend risicovolle en stresserende taak in het voormalige bolwerk van IS. Op een dag had een bommenregen een plaatselijke school verwoest. Niemand had het overleefd, dacht men. Maar Sean hoorde toch gejammer opstijgen vanonder het puin. Hij trof geen kind aan, maar wel een schattige puppy. Zijn mama en zijn broertjes en zusjes waren dood. Het puin was zijn bijzonder eenzame, nieuwe thuis geworden.

Angstig

De kleine hond was echter zo angstig dat men hem amper kon benaderen. Maar Sean gaf niet op. De vondst van een levend wezen tussen al die ellende had hem weer hoop gegeven. Het duurde vier dagen vooraleer de soldaat het vertrouwen van de hond kon winnen en hem in veiligheid kon brengen. Maar dan leken alle puzzelstukjes in elkaar te vallen. Er was een klik tussen mens en dier. Een soldaat en een hond hadden elkaar gevonden in Raqqa. Samen hadden ze de oorlogsgruwel overleefd. Niets zou hun innige band nog kunnen breken.

Tijdens een wasbeurt en inspectie in het legerkamp bleek het trouwens om een vrouwelijke hond te gaan, en niet om een reutje zoals Sean verkeerdelijk had gedacht. Daarop werd de oorspronkelijke naam Barry uiteindelijk veranderd in Barrie.

Afscheid

Eens samen op de basis werd het duo onafscheidelijk. Ze volgde hem als was ze zijn schaduw. Maar dan brak helaas toch het moment van afscheid aan want Sean en zijn strijdmakkers moesten in maart weer naar huis omdat de situatie ter plekke te onstabiel was geworden. Het hart van Sean brak. Hoe kon hij nu vaarwel zeggen tegen zijn beste vriend?

Hij beloofde haar dat hij er alles zou aan doen om haar naar zijn thuisbasis te krijgen. Via de organisatie ‘War Paws’ kreeg de voormalige soldaat het maanden later toch voor mekaar om de hond naar het VK te halen. Ze hadden elkaar zeven maanden niet meer gezien. Puppy Barrie was uitgegroeid tot een grote volwassen hond, maar hun vriendschap stond nog steeds zoals een huis. Niet kapot te krijgen.

Paniekaanvallen

Sean had Barrie gered, maar op haar beurt zou zij ook Sean redden. De Brit had tijdens zijn legerdienst het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) opgelopen. Maar dankzij zijn trouwe viervoeter kon hij de paniekaanvallen overwinnen en opnieuw quasi normaal functioneren. Zij ga hem de moed om door te gaan. Zij gaf hem de kracht om het nooit ofte nooit op te geven.

Met Barrie aan zijn zijde kan Sean opnieuw de wereld aan: “Ze zeggen dat ik haar heb gered, maar eigenlijk heeft zij mij gered”, zegt de Brit stellig.

Het verhaal over hun prachtige vriendschap is deze maand trouwens in boekvorm verschenen: ‘Barrie: How a rescue dog and her owner saved each other’. Voorlopig enkel in het Engels verkrijgbaar.