Britse school verwijdert muur tussen meisjestoiletten en gang: ouders houden kinderen thuis Koen Van De Sype

22 januari 2018

11u14

Bron: The Independent, Liverpool Echo 0 Het Britse St Mary’s College in Wallasey is in het oog van de storm terechtgekomen nadat het besloot om de muur tussen de meisjestoiletten en de schoolhal te verwijderen. Dat betekent dat iedereen vanuit de gang nu een vrij zicht heeft op de toiletten en wie er naar binnen en buiten gaat. De hokjes zijn ook te zien vanuit zeker één klas en worden in de gaten gehouden door een camera. Doel is om spijbelen en roken op school tegen te gaan. Heel wat ouders zijn niet akkoord en houden zelfs hun kinderen thuis.

“Het maakt kinderen bang en geeft ze een onveilig gevoel”, is onder meer te horen nadat de middelbare school de omstreden maatregel doorvoerde. Tara Hodgson Jones – die twee kinderen op de school heeft – zag de nieuwe toiletten vrijdag op een ouderavond en bond de kat de bel aan.

Ze vertelde de Britse krant The Independent dat ze haar dochter niet meer naar school laat gaan, hoewel die bijna haar laatste jaar achter de rug heeft, net als haar zus en enkele buren. “Volgende week willen ze hetzelfde doen met de toiletten bij de jongens. Als dat gebeurt, hou ik mijn zoon ook thuis”, zegt ze. (lees hieronder verder)

School removes wall from girls' toilets and parents are keeping children at home in protest https://t.co/VQzhq2AsZZ The Independent(@ Independent) link

De vrouw sprak er een leraar over aan, maar die verwees haar door naar de directie. Vandaag heeft de vrouw daar een afspraak. “Als je spijbelen, pesten en roken wil aanpakken, zijn er andere manieren”, zegt ze. “Mijn dochter werd enkele jaren geleden getreiterd en dat gebeurde in de klas, in de kantine en op de speelplaats. Denken dat het niet meer zal gebeuren door een open toilet te maken, is dom. Tegen roken kan je trouwens een rookalarm installeren en tegen spijbelen matte glazen wanden voor de klas. Dan kan je het zien als er iemand voorbij wandelt.”

Twitter

Ook op Twitter weerklinkt kritiek: “Mijn dochter kwam de afgelopen twee dagen thuis van school en is geschokt. Ze zegt dat er geen privacy meer is”, klinkt het onder meer. Iemand anders neemt het dan weer op voor de school. “Mijn dochter volgt er les en ik zie het niet als iets slechts. Ik geloof dat het de veiligheid ten goede komt en snap niet waarom iedereen er zo veel problemen rond maakt.”

In de krant Liverpool Echo komt nog een andere ouder aan het woord. Die vindt dat de maatregel “absoluut walgelijk” is. “Ze hebben duidelijk geen rekening gehouden met wat meisjes in hun puberteit doormaken. Het is vreselijk dat er maar één deur is voor privacy en dat ze niet de extra bescherming hebben van een ruimte voor ze weer in de gang staan. Onaanvaardbaar.”

De school zelf heeft nog niet officieel gereageerd op de ophef.