Britse schietbaan onder vuur om doelwitten met IS-bruid Shamima Begum

27 februari 2019

20u02

Bron: AD 0 Een schietbaan in het Britse Merseyside, waar met zogenaamde Airsoft-wapens geschoten kan worden, heeft een foto van 'jihadbruid' Shamima Begum opgehangen als doelwit. Het bedrijf zegt daarmee volgens de BBC gehoor te geven aan een ‘recordaantal’ verzoeken van klanten.

Begum vertrok in 2015 op vijftienjarige leeftijd naar Syrië, waar ze zich aansloot bij terreurorganisatie Islamitische Staat. Ze wil graag terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk, maar de Britse autoriteiten hebben haar staatsburgerschap ingetrokken. De zaak krijgt veel aandacht in de Britse media.



Schietbaan Ultimate Airsoft Range in Wallasey, waar met luchtdrukwapens plastic balletjes worden verschoten, zag na alle commotie wel brood in een doelwit met de IS-bruid. De BBC legde de hand op een foto van zo'n doelwit, een afbeelding van Begum met tientallen gaten. “De doelen leveren prachtige reacties en gesprekken op’’, zegt een woordvoerder van de schietbaan.

“Ze stellen mensen in staat plezier te maken en hun innerlijke kind naar boven te brengen. Lichthartig vertier.’’ De doelen weerspiegelen niet de mening van de schietbaan, die zegt ‘terrorisme niet te willen vergoelijken’. Na een tv-interview met Begum, waarin ze ‘weinig empathie’ liet zien, besloot men de kaarten te gaan gebruiken. Het bedrijf zegt dat wel vaker foto’s van bekende personen worden gebruikt.

Schieten op Trump en Hitler

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om Donald Trump, Adolf Hitler en Justin Bieber. Niet iedereen is blij met het Begum-doelwit. Zo reageert parlementslid Angela Eagle afkeurend. Ze vindt dat geen foto's van levende mensen gebruikt mogen worden, vooral omdat ook gezinnen met jonge kinderen klant zijn bij de schietbaan.