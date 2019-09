Britse Ryanair-piloten blazen staking af RL

21 september 2019

02u33

Britse piloten van de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair hebben een vijfdaagse staking die ze gepland hadden afgeblazen. Dat heeft de British Airline Pilots Association vrijdag gemeld. "Dit ondanks het feit dat de relatie tussen Ryanair en haar piloten in het Verenigd Koninkrijk en elders bitter blijft", klinkt het.

De Britse piloten zijn overeen gekomen om verdere stakingen op te schorten om de baan te ruimen voor "betekenisvolle onderhandelingen onder toezicht van de Britse bemiddelingsdienst ACAS". De pilotenvereniging voegde er wel aan toe dat ze nieuwe stakingen kan aankondigen mocht dat nodig zijn.



De afgeblazen stakingen waren gepland op 21, 23, 25, 27 en 29 september. De Britse piloten staakten vorige maand al uit onvrede over lonen, pensioenen, verzekeringen en andere voordelen. Eerder al leidden stakingen door piloten van Ryanair in Europa tot honderden geannuleerde vluchten.

België

Eerder werden acties door personeel van Ryanair in België niet uitgesloten voor 27 september. Het is nog niet duidelijk of de afgeblazen staking van de Britse tak betekent dat ook acties in ons land van de baan zijn.