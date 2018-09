Britse rijbewijzen mogelijk niet meer geldig in EU na brexit Ook Eurostar stopt mogelijk tijdelijk met rijden als Britten zonder akkoord uit EU stappen TT

13 september 2018

20u51

Bron: BBC, The Independent 0 De Britse regering heeft opnieuw een reeks adviezen gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk over enkele maanden de EU verlaat zonder akkoord met de rest van het Europese blok. Het slechte nieuws van vandaag: mogelijk zullen Britse rijbewijzen na maart 2019 niet meer geldig zijn in Europa en zullen Britten zich een internationaal rijbewijs moeten aanschaffen. Frankrijk waarschuwt dan weer dat de Eurostar mogelijk zal stoppen met rijden.

In de EU zijn rijbewijzen over de lidstaten heen erkend en kan elke inwoner van een lidstaat probleemloos met zijn document in een andere lidstaat rondrijden. Maar dat is niet standaard het geval voor landen die niet tot de EU behoren.

De Britse regering waarschuwt nu voor mogelijke extra rompslomp als de brexit zonder akkoord doorgaat. Op 29 maart 2019 stapt Groot-Brittannië uit de EU en een definitief akkoord over de exit-regeling is nog altijd veraf. "Als er geen akkoord komt, zal u mogelijk een Internationaal Rijbewijs moeten aankopen", klinkt het in een van de 28 nieuwe adviezen die vandaag zijn gepubliceerd. Voor Europeanen die in het Verenigd Koninkrijk willen rondrijden op vakantie, zou er niets veranderen.

Opnieuw roamingkosten

Waar de Britten mogelijk ook meer voor zullen moeten betalen, is hun gsm-rekening. De EU schafte vorig jaar de roamingkosten om te bellen vanuit het buitenland af, maar dat geldt uiteraard enkel voor EU-burgers. En Britse paspoorten zullen nog minstens drie maanden geldig moeten zijn om ermee naar de EU te mogen reizen.

"Met nog zes maanden te gaan vooraleer we de EU verlaten, verhogen we onze voorbereidingen zodat Groot-Brittannië kan blijven bloeien, wat de uitkomst van de onderhandelingen ook wordt", aldus Brexit-minister Dominic Raab vandaag. De Britse regering wilde met de publicatie van de adviezen paniek vermijden bij de bevolking en zo transparant mogelijk communiceren, maar lijkt het omgekeerde resultaat te krijgen. De mogelijke gevolgen schetsen telkens een desastreus beeld van een Verenigd Koninkrijk buiten de EU.

Enkele weken geleden verscheen al een eerste reeks adviezen. Daaruit bleek dat de bankkosten voor Britten mogelijk fors de hoogte in zouden schieten, en dan pensioenen van Britten in het buitenland mogelijk niet meer uitbetaald kunnen worden.

Geen Eurostar meer?

Vandaag zei de Franse minister voor Europese Zaken, Nathalie Loiseau, bovendien dat de Eurostar zou stoppen met rijden als het Verenigd Koninkrijk de EU zonder akkoord zou verlaten. Ook vliegtuigen zouden in eerste instantie niet meer mogen landen in de EU. Vorige week al lekte een Brits regeringsdocument uit waarin vragen gesteld werden over de "spoortoegang tot Europa".