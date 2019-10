Britse regering wil vandaag stemming over brexitdeal, “EU bereid om drie maanden uitstel te geven” LH

21 oktober 2019

04u00

Bron: ANP, BBC, The Guardian 10 De Britse regering wil vanmiddag wel degelijk een nieuwe poging doen om de brexitdeal voor te leggen aan het Lagerhuis. Dat blijkt volgens The Guardian uit de parlementaire agenda. Parlementsvoorzitter John Bercow kan wel nog een stokje steken voor de stemming.

De regering wilde het Lagerhuis zaterdag ook al vragen om goedkeuring voor de overeenkomst die premier Boris Johnson sloot met de EU. Het parlement stemde voor een amendement dat die cruciale stemming toen onmogelijk maakte. Daar stond in dat de deal pas wordt goedgekeurd als de bijbehorende wetgeving is geïmplementeerd.

Johnson moest de EU daardoor met tegenzin vragen om uitstel van de brexit. Hij miste namelijk een deadline die het parlement hem had opgelegd. Hij had tot afgelopen zaterdag de tijd om parlementaire goedkeuring te krijgen voor zijn brexitdeal of een Brits vertrek uit de EU zonder deal, anders moest hij uitstel vragen.

Voldoende politieke steun

Jacob Rees-Mogg, die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis, zei na de stemming op zaterdag al dat de regering vandaag een herkansing wil. Bercow zei toen dat hij later een knoop doorhakt over dat verzoek. Het is nog steeds onduidelijk of Johnson voldoende politieke steun heeft om zijn deal door het parlement te krijgen.

Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft aan de BBC gezegd dat hij ervan overtuigd is dat voldoende parlementsleden de deal volgende week zullen steunen en dat de deadline van 31 oktober zal gehaald worden. Zijn collega-minister Michael Gove gaf een gelijkaardige boodschap. Volgens een simulatie van The Guardian zouden 320 parlementsleden, onder wie acht Labour-politici en 20 voormalige Conservatieven, voor stemmen en 317 Lagerhuisleden tegen. Een stemming zal sowieso zeer nipt uitvallen, schrijft de krant nog.

Alliantie tussen Labour en Noord-Ierse unionisten in de maak?

De Noord-Ierse DUP heeft er alvast mee gedreigd zich te verenigen met Labour en waarschuwde voor een politieke “guerrillaoorlog” waarmee het de brexitdeal van Johnson wil kelderen. Een partijtopper verklaarde gisterenavond aan The Daily Telegraph dat er “meerdere scenario’s met meerdere opties” zijn “om de anti-Britse deal van Johnson aan te vechten”. Een van die opties zou de steun aan een amendement voor een douane-unie zijn. The Guardian schrijft dat Labour de steun van de DUP en Conservatieve ‘rebellen’ zou zoeken om Johnsons deal tegen te houden.

Keir Starmer, de brexit-schaduwminister van Labour, kondigde gisteren ook aan dat zijn partij Johnsons akkoord wil steunen op voorwaarde dat er een volksraadpleging over komt. Het idee van zo’n nieuw referendum is omstreden, omdat het kan leiden tot een nog bitterder gevecht. Het organiseren ervan kan zomaar een half jaar duren en bij de Britten heerst er al een zekere brexit-moeheid.

Drie maanden uitstel

Volgens The Sunday Times is de Europese Unie bereid om Groot-Brittannië tot februari 2020 brexit-uitstel te geven als Johnson er niet in slaagt om voor 31 oktober een brexit-overeenkomst door het Britse parlement te loodsen. EU-diplomaten hebben volgens de krant gezegd meerdere opties voor uitstel te hebben. Die variëren van een maand tot een half jaar of zelfs nog langer. Onder meer Duitsland zou aansturen op een langer uitstel.