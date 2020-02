Britse regering wil regels voor vrijlating terroristen verstrengen TT KV

03 februari 2020

11u43

Bron: Belga 0 Na de terroristische mesaanval in Zuid-Londen van gisteren wil de Britse regering strengere regels invoeren voor de vrijlating van veroordeelde terroristen.

Sudesh Amman werd door de politie doodgeschoten nadat hij twee passanten aanviel met een mes, in een drukke winkelstraat in Londen. De dader had nog niet zo lang geleden de gevangenis mogen verlaten. Hij was eind 2018 tot meer dan drie jaar veroordeeld voor terroristische activiteiten, maar moest maar de helft van zijn straf uitzitten. Hij stond onder toezicht op het moment dat hij de feiten pleegde.

Premier Boris Johnson zei dat de regering "fundamentele veranderingen" zal aankondigen over de omgang met voor terrorisme veroordeelde daders. Twee maanden geleden zei Johnson overigens al eens hetzelfde na de mesaanval op de London Bridge waarbij twee doden vielen. Toen klonk het dat gevangenisstraffen strenger en langer zouden worden uitgevoerd als hij de verkiezingen van 12 december zou winnen. Dat gebeurde ook en de nieuwe Britse regering is ondertussen aan de slag.

"De maatregelen zullen verder bouwen op de zaken die we al hebben ingevoerd", verklaarde zijn minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. Ze zei dat er wetgeving komt om een einde te maken aan de vervroegde vrijlating van terroristen. "Het is goed dat deze individuen achter de tralies blijven", zei Patel.