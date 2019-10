Britse regering wil morgen stemming over brexitdeal LH

20 oktober 2019

20u10

Bron: ANP, BBC, The Guardian 1 De Britse regering wil morgenmiddag wel degelijk een nieuwe poging doen de brexitdeal voor te leggen aan het Lagerhuis. Dat blijkt volgens The Guardian uit de parlementaire agenda. Parlementsvoorzitter John Bercow kan wel nog een stokje steken voor de stemming.

De regering wilde het Lagerhuis zaterdag ook al vragen om goedkeuring voor de overeenkomst die premier Boris Johnson sloot met de EU. Het parlement stemde voor een amendement dat die cruciale stemming toen onmogelijk maakte. Daar stond in dat de deal pas wordt goedgekeurd als de bijbehorende wetgeving is geïmplementeerd.

Johnson moest de EU daardoor met tegenzin vragen om uitstel van de brexit. Hij miste namelijk een deadline die het parlement hem had opgelegd. Hij had tot afgelopen zaterdag de tijd om parlementaire goedkeuring te krijgen voor zijn brexitdeal of een Brits vertrek uit de EU zonder deal, anders moest hij uitstel vragen.

Voldoende politieke steun

Jacob Rees-Mogg, die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis, zei na de stemming op zaterdag al dat de regering maandag een herkansing wil. Bercow zei toen dat hij later een knoop doorhakt over dat verzoek. Het is nog steeds onduidelijk of Johnson voldoende politieke steun heeft om zijn deal door het parlement te krijgen.

Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft aan de BBC gezegd dat hij ervan overtuigd is dat voldoende parlementsleden de deal volgende week zullen steunen en dat de deadline van 31 oktober zal gehaald worden. Volgens een simulatie van The Guardian zouden 320 parlementsleden, onder wie acht Labour-politici en 20 voormalige Conservatieven, voor stemmen en 317 Lagerhuisleden tegen. Een stemming zal sowieso zeer nipt uitvallen, schrijft de krant nog.