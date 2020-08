Britse regering wil dat bedrijven medicijnvoorraad aanleggen KVE

04 augustus 2020

13u24

Bron: ANP 0 De Britse regering vraagt farmaceutische bedrijven zich goed voor te bereiden op het einde van de overgangsperiode die volgde op de brexit. De ondernemingen krijgen het advies om voldoende medische middelen op voorraad te hebben voor een periode van zes weken, bericht de BBC.

Het Verenigd Koninkrijk stapte eerder dit jaar uit de EU, maar het land houdt zich tot het eind van het jaar nog aan Europese regels. Tijdens die overgangsperiode wordt gepraat over de toekomstige relatie tussen Brussel en Londen. Het is nog steeds onduidelijk hoe die eruit komt te zien.

Het Britse ministerie van Volksgezondheid heeft bedrijven nu gewaarschuwd dat verlenging van die overgangsperiode er niet inzit. Door tijdig voorraden aan te leggen, moet worden voorkomen dat tekorten ontstaan als naderhand sprake is van problemen aan de grens, zoals lange wachttijden in havens. Het importeren van extra medische voorraden kan de nodige voeten in de aarde hebben. De wereldwijde productie van goederen en het gebruikelijke handelsverkeer is verstoord geraakt door de coronacrisis, erkennen ook de Britse autoriteiten.

Farmaceutische bedrijven waarschuwden de Britse regering eerder dit jaar dat sommige medische voorraden "volledig zijn opgebruikt" tijdens de strijd tegen het coronavirus. Ze benadrukten toen volgens de BBC dat er mogelijk niet genoeg tijd is om nieuwe voorraden aan te leggen als geen handelsdeal met de EU wordt gesloten.