Britse regering wil af van 'homogenezing'

03 juli 2018

13u24

Bron: ANP 0 De Britse regering wil omstreden behandelingen verbieden die homoseksuelen moeten 'genezen' van hun geaardheid. Minister Penny Mordaunt (Gelijke Behandeling) sprak over een "weerzinwekkende praktijk" die in de ban gedaan moet worden, bericht de BBC.

Uit een landelijk onderzoek onder 108.000 mensen uit de Britse lhbt-gemeenschap blijkt volgens de omroep dat 2 procent van de respondenten zo'n behandeling zou hebben ondergedaan. Nog eens 5 procent van de lhbt'ers, een afkorting die staat voor lesbienne, homo, biseksueel of transgender, kreeg een dergelijke therapie aangeboden.

De behandelingen omvatten in de meeste extreme gevallen ook correctieve verkrachtingen, zei Mordaunt tegen radioprogramma Today. "Dit is een erg extreme zogenoemde therapie die is bedoeld om homoseksuelen te 'genezen'", aldus de minister. "Maar natuurlijk is homoseksualiteit niet te genezen."

De regering onderzoekt volgens de bewindsvrouw nog wat de beste manier is om een verbod in te voeren.