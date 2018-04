Britse regering verstrengt wetgeving na groeiende criminaliteit SI

08 april 2018

17u14

Bron: Belga 4 De Britse regering wil met strengere wetten de groeiende criminaliteit in het land bestrijden. Op het internet bestelde messen mogen niet meer naar privéadressen gestuurd worden. Dat deelde het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag in Londen mee. Boksbeugels en gevaarlijke steekwapens zoals zombiemessen zijn voortaan verboden.

Bovendien mogen geen zuren meer verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar. Minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd wil ook dat tot geweld oproepende bijdrages van bendes op de sociale media, filmpjes inbegrepen, strenger worden aangepakt.

De voorbije maanden waren vooral in Londen gewelddadige overvallen toegenomen. Meestal zijn jeugdbendes erbij betrokken. De misdaden worden vaak met messen of vuurwapens gepleegd. Ook aanvallen met zuur, bijvoorbeeld bij roofovervallen, komen relatief vaak voor. Sinds het begin van het jaar werden in de Britse hoofdstad meer dan 50 mensen omgebracht, meer dan 30 van hen zijn door messteken gedood.

Rudd wil haar maatregelen maandag voorstellen. De oppositie betichtte de regering er zondag van dat de toename van het geweld ook te wijten is aan het banenverlies bij de politie. De voor gemeenten bevoegde minister Sajid Javid ontkent dat: "Tien jaar geleden hadden we meer politieagenten, maar ook veel meer geweldsdelicten", zei hij op de BBC.