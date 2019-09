Britse regering verliest zevende stemming op rij: geen minischorsing voor Conservatief partijcongres TT

26 september 2019

16u14

Bron: ANP 0 De Britse regering heeft opnieuw een stemming verloren in het Lagerhuis. Dat stemde met 306 tegen 289 stemmen tegen een korte schorsing van het parlement. Die had moeten samenvallen met het jaarlijkse partijcongres van de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson.

De Conservatieven houden hun conferentie in Manchester. Die bijeenkomst begint zondag en duurt tot en met woensdag. Het is nog onduidelijk of de uitkomst van de stemming gevolgen heeft voor het partijcongres.

Het Britse parlement komt sinds gisteren weer bijeen. Johnson had eigenlijk een schorsing van vijf weken geregeld die tot 14 oktober had moeten duren. Die is echter voortijdig beëindigd na een uitspraak van het hooggerechtshof. Dat oordeelde dat de wekenlange schorsing onwettig was.