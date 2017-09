Britse regering verbiedt nog eens twee neonazigroepen onder antiterreurwet 14u30

Bron: The Independent 0 EPA Een aantal Britse militairen wordt ervan verdacht lid te zijn van een verboden groep neonazi's die terreuraanslagen voorbereidde. De Britse regering heeft verklaard dat ze na National Action twee aliassen van de neonazigroepering verbiedt. Het gaat om Scottish Dawn en NS131. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerder had de overheid National Action buiten de wet gesteld.

Gisteren hield de Britse politie in Engeland en Wales elf rechts-extremisten aan. De arrestaties waren onderdeel van een onderzoek naar de organisatie National Action.

De leeftijd van de mannen varieert van 22 tot 35 jaar. Martin Snowden, hoofd van de lokale antiterreureenheid, veroordeelde National Action in een reactie na de arrestaties tegenover The Guardian. "Degenen die zich sterk maken voor extreemrechtse standpunten proberen onze samenleving te verdelen en haat te verspreiden. Dit dulden wij niet. Wie dat doet, moet voor de rechter worden gebracht.''

Moord op Jo Cox

National Action geldt als neonazistisch en werd eind december door de regering tot terroristische groep bestempeld. Eén van de redenen voor het verbod van de beweging was dat de groep lof had voor de moord in juni 2016 op de Labour-parlementariër Jo Cox. Cox werd in de aanloop naar het referendum over de brexit vermoord door een man met ultrarechtse denkbeelden. Die zit nu levenslang vast.

Leden van National Action zouden in het geheim bij elkaar komen. Eerder deze maand zijn drie mannen opgepakt onder wie twee militairen. Ze worden ervan beschuldigd lid te zijn van de organisatie. De Britse politie verdenkt hen terreuraanslagen voor te bereiden.