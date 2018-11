Britse regering steunt brexitakkoord, maar krijgt May het ook door het parlement? TT HR NDB HA ADN KV

14 november 2018

15u00

Bron: Reuters, Belga, VTM NIEUWS, ANP, The Guardian 22 De Britse premier Theresa May heeft de voorlopige goedkeuring gekregen voor het ontwerpakkoord voor de brexit dat de Britse en Europese onderhandelaars dinsdag bereikten. Nu moet de tekst echter nog door het Britse parlement goedgekeurd worden. Het is echter nog lang niet zeker dat May ook daar steun zal krijgen.

Nadat het kabinet uiteen ging, liet Theresa May in een persmededeling weten dat de regering na een “lang, gedetailleerd en bevlogen debat” akkoord ging met het brexitplan. Morgen zal ze het akkoord en de beslissing toelichten in het parlement.

Voorlopig zijn er - tegen de verwachtingen in - geen ministers opgestapt, al is de kans aanzienlijk dat dit toch nog gebeurt.



Toch krijgt het voorstel nog enorm veel tegenwind. Zo vinden de harde brexiteers de deal een “overgave”. De Schotse premier Nicola Sturgeon liet in een reactie weten dat het brexitakkoord slecht is voor de Schotse economie. Haar partij zal zich dan ook in het parlement tegen de deal verzetten. De Ierse premier Leo Varadkar reageert in eerste instantie wel tevreden.

Het is nog maar de vraag of het voorstel uiteindelijk ook de goedkeuring van het parlement zal wegdragen. May heeft de steun van haar eigen partijgenoten nodig - maar ook binnen de eigen geledingen is er weerstand - en die van de Noord-Ierse unionisten van DUP, maar die hebben al laten weten geen enkel voorstel te steunen dat Noord-Ierland anders behandelt dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.

EU-goedkeuring nodig

Ook het Europese parlement en de 27 overblijvende lidstaten moeten nog hun fiat geven voor een alomvattende brexitdeal.

De 27 EU-ambassadeurs kwamen vandaag in Brussel bijeen om over de stand van zaken te discussiëren en eventuele verdere stappen voor te bereiden. Daarna kan een EU-ministerraad in Brussel worden bijeengeroepen, mogelijk maandag. Daarna, als de lidstaten grond voor groen licht zien, zal een speciale top van de EU-regeringsleiders plaatsvinden om een akkoord daadwerkelijk af te timmeren. Volgens de Ierse premier zou die top op 25 november kunnen plaatsvinden.

“Ik hoop op verantwoordelijkheidszin”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois hoopt dat het Britse parlement het akkoord zal goedkeuren. “Ik hoop op verantwoordelijkheidszin”, zei hij vandaag in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

De minister-president beseft echter dat het “een heel groot huzarenstuk” wordt. “De toestand is zeer, zeer precair. Maar dit is zo’n belangrijk historisch moment voor de welvaart van de Britten en ook voor onze welvaart.” Intussen blijft de Vlaamse regering ook rekening houden met het “horrorscenario” waarin de Britten eind maart volgend jaar zonder akkoord uit de Unie stappen.

