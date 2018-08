Britse regering schetst pessimistisch toekomstbeeld bij 'no deal-brexit': noodvoorraad medicijnen, fors hogere bankkosten en geen toegang meer tot rekeningen TT

23 augustus 2018

11u21

Bron: Belga, The Guardian, The Independent 1 De Britse regering is vandaag begonnen met het adviseren van mensen en bedrijven over wat ze te wachten staat en wat ze moeten doen als er geen akkoord over de brexit komt. De eerste toekomstscenario's schetsen alvast geen al te positief toekomstbeeld. Uit de documenten blijkt onder andere dat de Britten bij online aankopen in het buitenland mogelijk hogere banktarieven zullen moeten betalen. Gepensioneerde Britten die in het buitenland wonen, kunnen zelfs de toegang tot hun bankrekening kwijtraken waar hun pensioen op gestort wordt.

De regering publiceert de komende weken meer dan tachtig nota's over de strategie die ze zal volgen wanneer er geen onderhandeld akkoord komt en het Verenigd Koninkrijk op 29 maart uit de EU crasht. Vandaag gaf ze de eerste 24 documenten vrij, minister van Financiën Dominic Raab gaf in een begeleidende toespraak tekst en uitleg.

In een van de adviezen over de banksector geeft de regering toe dat Britten in de Europese Unie mogelijk de toegang tot hun bankrekeningen in het Verenigd Koninkrijk kunnen verliezen. Meer dan een miljoen Britten wonen in de Europese Unie, onder hen heel wat gepensioneerden die bijvoorbeeld permanent aan de Spaanse costa's wonen.

'Brexit tax'

Britten die online aankopen doen in een EU-land en met hun kredietkaart willen betalen, zullen daar mogelijk meer kosten voor moeten betalen. Dat komt omdat de Britse banken de toegang tot het Europese betaalsysteem zouden verliezen. De krant The Independent heeft het over een 'brexit tax' van 166 miljoen pond (185 miljoen euro) voor alle kredietkaartgebruikers.

Bedrijven die goederen willen invoeren uit de EU, zullen bovendien ineens geconfronteerd worden met heel wat nieuwe bureaucratische regels en extra papierwerk, wat tijd en geld kost. Vrije handel tussen het Britse eiland en de EU valt weg, waardoor er meer douanecontroles nodig zijn. De regering raadt bedrijven in sommige gevallen zelfs aan een speciale "custom broker" of douane-adviseur in dienst te nemen, ontdekte The Guardian, wat uiteraard ook extra kosten met zich meebrengt.

Over de heikele kwestie van de Iers grens zeggen de documenten niets. De regering werkt wel al samen met de farmaceutische sector om een noodvoorraad medicijnen van zes weken aan te leggen bovenop de normale stock.

Wading through No Deal technical notices, struck by how often gov suggests worried businesses might want to engage a "customs broker, freight forwarder or logistics provider". Have we finally found the Brexit boom? Heather Stewart(@ GuardianHeather) link

Duidelijkheid geven

"Een afspraak met de EU heeft nog steeds onze prioriteit", aldus een regeringswoordvoerder. "Maar we moeten overal op voorbereid zijn." De onderhandelingen over een echtscheidingsakkoord met diezelfde Unie verlopen al anderhalf jaar zeer moeizaam.

Een van de redenen dat de Britse overheid met adviezen komt, is dat er veel verhalen rondgaan over wat een brexit zonder akkoord betekent voor de Britten. "We willen laten zien dat er niet veel waar is van al die spookverhalen", verduidelijkt Raab. "Ik kijk ernaar uit om meer duidelijkheid te geven." Tegelijk stuurt de Britse regering al enkele weken verhalen de wereld in die erop wijzen dat een no deal-brexit wel degelijk tot de mogelijkheden behoort.

Raab laat ook weten aan de BBC dat de Britse regering in sommige gevallen altijd actie onderneemt om de eigen inwoners te helpen. De woordvoerder van oppositiepartij Labour zegt dat er hoe dan ook een verdrag tussen Groot-Brittannië en de EU moet komen. "Als er geen brexit-deal komt, heeft de regering enorm gefaald."