Britse regering probeert gelekt rapport over economische schade van

brexit te relativeren ADN

30 januari 2018

17u31

Bron: Belga 0 De Britse regering heeft vandaag geprobeerd om een gelekt overheidsrapport over de economische schade van de brexit te relativeren. Een "voorlopige analyse" die geen rekening houdt met de bijzondere handelsrelatie die de Britten met het vasteland willen onderhouden na hun vertrek uit de EU, zo luidde in Downing Street.

De Amerikaanse nieuwssite Buzzfeed pakte gisteren uit met een vertrouwelijk rapport dat een grimmig beeld schetst van de economische impact van de brexit. Zo zou de Britse groei in de komende vijftien jaar 8 procent lager liggen dan de huidige prognoses indien de Britten zonder akkoord uit de Europese Unie stappen. Met een handelsakkoord zou de schade beperkt blijven tot 5 procent. De Britten zouden slechts 2 procent inboeten indien ze in de eenheidsmarkt blijven.

De teneur staat haaks op de mantra van de conservatieve Britse regering dat "Global Britain" na de brexit nieuwe economische opportuniteiten zal kunnen verkennen. Het belang van het rapport werd meteen gerelativeerd. Het artikel van Buzzfeed is "een selectieve interpretatie van een voorlopige analyse", zo reageerde staatssecretaris voor de brexit Steve Baker vandaag in het Britse parlement.

Ook de woordvoerder van de Britse premier Theresa May beklemtoonde dat het om een voorlopig rapport gaat dat nog niet is goedgekeurd door de ministers. Het houdt volgens de zegsman ook geen rekening met het scenario dat Downing Street voor ogen heeft: een diepgaand en bijzonder partnerschap met de Europese Unie, dat verder reikt dan de Europese relaties met Canada of Noorwegen.

"Doofpotoperatie"

De brexit-tegenstanders openden meteen het vuur. "Al maanden weigert de regering van Theresa May om een gedetailleerde analyse van de potentiële impact van verschillende brexit-scenario's af te leveren. Nu weten we waarom de regering van May zo wanhopig bezig was met een doofpotoperatie", citeerde de BBC de Schotse premier Nicola Sturgeon.

De socialistische oppositiepartij Labour eist dat het rapport geopenbaard wordt, maar dat wil de regering niet. Het zou volgens Baker de Britse onderhandelingspositie ten opzichte van de Europeanen ondermijnen.

Het conservatieve parlementslid en brexiteer Philip Davies dichtte het rapport dan weer toe aan pro-Europese ambtenaren "die wat verdachte cijfers bij elkaar hebben gegooid om hun zaak te ondersteunen". Zijn collega Iain Duncan Smith zei aan de BBC dat het document "met een korreltje zout" moet genomen worden, aangezien zowat elke voorspelling over brexit tot dusver verkeerd is gebleken.