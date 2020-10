Britse regering overweegt om migranten onder te brengen op oude veerboten en verre eilanden SVM

01 oktober 2020

14u48

Bron: Belga 7 De Britse regering overweegt om ontmantelde veerboten, afgedankte olieplatforms en verre eilanden in te zetten als verblijfscentra voor asielzoekers. Migranten zouden daar gehuisvest kunnen worden tot hun asielstatus uitgeklaard is.

De regering wil migranten ontmoedigen om naar het Verenigd Koninkrijk te komen en bespreekt daarom de nodige afschrikmaatregelen. In de afgelopen maanden kwamen duizenden migranten vanuit Frankrijk vaak in gammele bootjes over het Kanaal naar Groot-Brittannië.

Londen had al verschillende keren aangekondigd hiertegen te willen optreden. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel sprak in dat verband zelfs over het gebruik van oorlogsschepen. Hulporganisaties pleiten daarentegen om migranten via veilige en legale routes het land te laten binnenkomen.

Volgens een recente peiling van het stembureau YouGov is 40 procent van de Britten te vinden voor huisvesting van asielzoekers op duizenden kilometers afstand op het Atlantische eiland Ascension. Labour-parlementslid Nick Thomas-Symonds bekritiseerde op Twitter de "onmenselijke cultuur" die gecreëerd wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

