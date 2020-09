Britse regering overweegt om klimaatactiegroep Extinction Rebellion uit te roepen als misdaadgroep JOBR

06 september 2020

16u14

Bron: Belga, AFP 0 De regering van de Britse premier Boris Johnson zou overwegen om de klimaatactiegroep Extinction Rebellion, die ook in België actief is en al tal van protestacties organiseerde, bij de georganiseerde misdaadgroepen in te delen. Dat schrijft de krant The Telegraph nadat actievoerders enkele drukkerijen van grote Britse kranten hebben geblokkeerd. Johnson noemde dat een “onaanvaardbare aanval op de persvrijheid”.

Een 200-tal aanhangers van Extinction Rebellion blokkeerden vrijdagnacht de toegangswegen naar twee Britse drukkerijen waar onder meer The Sun, The Times, The Daily Telegraph en The Sunday Telegraph gedrukt worden. De demonstranten wilden voorkomen dat de kranten verdeeld werden omdat ze volgens hen de klimaatcrisis niet ernstig genoeg nemen. Volgens Extinction Rebellion is die crisis “een existentiële bedreiging voor de mensheid”. De actie zorgde voor een grote verstoring van de krantendistributie. Na de blokkade werden tientallen actievoerders door de politie opgepakt. Zondag raakte bekend dat 26 van hen officieel beschuldigd worden van “verergerde indringing”.

Georganiseerde criminaliteit

Volgens regeringsbronnen zouden premier Johnson en minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel hun medewerkers gevraagd hebben om opnieuw te bekijken hoe Extinction Rebellion gekwalificeerd kan worden. De organisatie zou volgens critici niet aan protest doen, maar aan “georganiseerde criminaliteit”. De regering zou dan ook van oordeel zijn dat de politie korter op de bal moet kunnen spelen om verboden protesten te verhinderen en om “de kritieke nationale infrastructuur en de grondbeginselen van de democratie te beschermen”. Zo zouden parlementsleden niet gehinderd mogen worden bij het uitbrengen van hun stem, zouden rechters hun rechtbank ten allen tijde moeten kunnen bereiken en zouden kranten altijd gedrukt en verdeeld moeten kunnen worden. Een van de opties is nu om Extinction Rebellion bij de georganiseerde misdaadgroepen in te delen. Wie veroordeeld wordt voor deelname aan de activiteiten van zo’n groep, riskeert tot vijf jaar cel.

Behalve de Conservatieve Partij van premier Johnson veroordeelde ook oppositiepartij Labour de actie van Extinction Rebellion van vrijdagnacht. Opvallend is wel dat voorzitter Keir Starmer zich niet persoonlijk over de blokkade van de drukkerijen uitsprak, maar het vroeger wel al “totaal verkeerd en contraproductief” heeft genoemd om de actiegroep bij de extremistische ideologieën in te delen.

