Britse regering legt datum brexit vast in wet: 29 maart 2019 Redactie

05u47

Bron: ANP 0 Photo News De Britse premier Theresa May De Britse regering gaat de tijd en datum van de brexit vastleggen in een wet. Dat heeft de regering laten weten in reactie op zorgen van aanhangers van de uittreding uit de Europese Unie, die vrezen dat door de moeizame onderhandelingen en oppositie er vertraging optreedt.

De regering van premier Theresa May wil de wet over de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de EU, die momenteel wordt behandeld in het parlement, aanpassen en daarin vastleggen dat het vertrek officieel zal plaatsvinden op 29 maart 2019 om 23.00 uur Engelse tijd.

"We hebben geluisterd naar leden van het volk en het parlement en brengen deze wijzigingen aan om hiermee de verwarring en zorgen over wat 'exit' precies inhoudt weg te nemen", zei brexitminister David Davis in een verklaring.