Britse regering kocht luxueus penthouse om handelsakkoorden te sluiten: “Gefinancierd door belastingbetalers” AW

27 maart 2019

19u49

Bron: The Guardian 0 Voordat er sprake was van de lange brexitonderhandelingen benadrukten de voorstanders van een uitstap hoe groot het financiële voordeel voor de Britten zou zijn. De Britten zijn dan ook woest nadat Britse media berichtten over het luxeappartement in Manhattan dat de regering kocht om te onderhandelen over handelsakkoorden: “14 miljoen euro gefinancierd door de belastingbetaler”.

Het luxueuze penthouse telt zeven slaapkamers (waarvan twee kleine voor stafleden), drie inloopkasten, zes badkamers, een grote eetkamer, een zitkamer en een bibliotheek. De keuken zal bemand worden door enkele koks.



In totaal gaat het om 574 vierkante meter bewoonbare oppervlakte en dat in ‘sky high’ want het appartement – zeg maar penthouse – bevindt zich op de 38e verdieping van het 50 United Nations Plaza, vlakbij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Verder nog in datzelfde gebouw: een zwembad, stoombad, sauna en fitness.

Onderhandelingen

Al die luxe is bestemd voor Antony Phillipson, een Britse ambtenaar die nieuwe handelsakkoorden met de Verenigde Staten en Canada moet sluiten na de brexit. Dat ontdekte de Britse krant The Guardian. Jeremy Hunt, de Britse minister van Buitenlandse Zaken kocht het stekje op 14 maart voor een prijsplaatje van maar liefst 14 miljoen euro.

Reacties

Nadat The Guardian er een artikel over schreef, sijpelden er al snel boze reacties binnen van verontwaardigde lezers. De tabloid ‘The Daily Mail’ nam het artikel over en kopte met de zin: “Het penthouse van 14 miljoen euro, gefinancierd door de belastingbetaler”. “Een goede deal”, reageert het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken droogweg in een persbericht.