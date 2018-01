Britse regering in crisisvergadering na faillissement van bouwreus Carillion TK

06u28

De Britse regering heeft gisterenavond een crisisvergadering belegd na het onverwachte faillissement van bouw- en dienstenbedrijf Carillion. De linkse oppositie heeft forse kritiek op de manier waarop Theresa May de kwestie behandelde.

De vergadering vond gisterenavond plaats in aanwezigheid van de betrokken ministers, onder wie minister van Financiën Philip Hammond. Die gaf geen enkele commentaar.

De regering weigerde garanties te verlenen om de noodlijdende groep, die wereldwijd 43.000 werknemers tewerkstelt - waarvan 19.500 in Groot-Brittannië - er weer bovenop te helpen. Wel beloofde ze de publieke diensten te financieren waarvoor het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk is, en lonen te betalen.

Carillion heeft voor ongeveer 1,7 miljard pond (1,91 miljard euro) aan lopende contracten in de openbare sector of in publiek-private samenwerkingen. Zo zorgt ze voor de catering in scholen en hospitalen, en voor het onderhoud van ongeveer 50.000 woningen van Defensie.

Astronomische lonen

De oppositie leverde forse kritiek op de regering. Die wordt ervan beschuldigd dat ze contracten aan de groep toekende, terwijl die de ene na de andere fout maakte in zijn beheer. Sommige ex-bestuurders kregen astronomische salarissen toegekend.

"Het faillissement van Carillion is een keerpunt", tweette de socialistische partijleider Jeremy Corbyn. "Het moet gedaan zijn mensen te beduvelen met privatiseringsbeleid. Het bracht onze openbare diensten ernstige schade toe en heeft de belastingbetaler gepluimd voor miljarden pond."

Carillion zei eerder gisteren dat het bij gebrek aan steun verplicht was om het faillissement aan te vragen "met onmiddellijke ingang".

