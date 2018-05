Britse regering gooit ruzies openlijk op straat: Boris Johnson noemt ideeën premier May "waanzinnig" Buitenlandminister maakt geen geheim van verdeeldheid binnen regering over douanerelaties TT

08 mei 2018

17u02

Bron: Belga, The Guardian, The Independent 1 Na de brexit een nieuw douanepartnerschap met de Europese Unie? Een "waanzinnig" idee, zo sabelt minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson het idee van premier Theresa May ongezien hard neer in een interview met de tabloid The Daily Mail. De verdeeldheid binnen de conservatieve regering over de marsrichting van de brexit ligt opnieuw op de straatstenen.

Er liggen voor de toekomstige relatie met de EU nog twee opties op de Britse regeringstafel: geen enkel douanepartnerschap meer na de brexit, of een nieuwe overeenkomst waarin de EU en het Verenigd Koninkrijk toch nog samenwerken. Premier Theresa May is een voorstander van de laatste optie, maar heeft de eerste ook nog niet van tafel geveegd uit vrees voor rebellie binnen haar regering.

May stelde het idee vorige week tijdens een bijeenkomst van haar zogenaamde oorlogskabinet voor. Hoewel een meerderheid van de zwaargewichten in de conservatieve regering de piste afwees, blijft het idee volgens de omgeving van de premier op tafel liggen. Het zou immers perspectieven kunnen bieden om de herinvoering van grenscontroles tussen het Britse Noord-Ierland en Ierland te vermijden.

"Waanzinnig systeem"

Maar Johnson wil er niet van weten. De methode is "helemaal onbeproefd en zou het heel, heel moeilijk maken om vrijhandelsakkoorden te sluiten", zegt hij in The Daily Mail. BoJo spreekt van een "waanzinnig systeem". "Indien de EU beslist om strafheffingen op te leggen op iets dat Groot-Brittannië goedkoop wil invoeren, dan kan je daar niets aan doen. Dat is niet wat we verstaan onder het heroveren van de controle over ons handelsbeleid, onze wetten, onze grenzen (...) en ons geld, want de tarieven worden betaald aan Brussel", legt hij uit.

Johnson was één van de brexiteers die in juni 2016 een referendum over de uitstap uit de EU wonnen. De hardliners in de regering bepleiten de zogenaamde 'max fac'-formule, die leunt op technologische ondersteuning om de grenscontroles tot een minimum te beperken. Hoewel de Europese onderhandelaars beide pistes met argwaan bekijken, bevestigde een woordvoerder van May vanmiddag nogmaals dat beide pistes "haalbaar" zijn.

Hij wees erop dat de ministers overeenkwamen om oplossingen te zoeken voor "de problemen" die beide pistes stellen. Lees: er wordt nog altijd niet beslist, hoewel de klok ongenadig verder tikt. Tegen maart volgend jaar moet de brexit een feit zijn.

Opnieuw nederlaag in Hogerhuis

Het nieuwe douanepartnerschap vertrekt van het idee dat Groot-Brittannië in naam van de Europese Unie douanerechten blijft innen voor goederen die het land binnenkomen maar bestemd zijn voor het Europese vasteland. Op goederen met eindbestemming Groot-Brittannië zou de Britse douane dan weer eigen tarieven kunnen toepassen.

Vandaag werd de Britse regering overigens opnieuw (symbolisch) verslagen in het Hogerhuis, waar de adellijke Lords een amendement goedkeurden dat zegt dat het Verenigd Koninkrijk in Europese agentschappen moet blijven na de brexit. In het regeringsvoorstel is dat niet het geval.

De Europese Unie wacht intussen nog steeds op een concreet Brits voorstel over de toekomstige relaties, en dan in het bijzonder over de douanesamenwerking. In juni buigen de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich opnieuw over de kwestie.