Britse regering dreigt er nu al mee onderhandelingstafel in juni te verlaten ADN

27 februari 2020

13u24

Bron: Belga 0 De Britse regering evalueert in juni of er voldoende vooruitgang is geboekt in de gesprekken over de toekomstige handelsrelatie met de Europese Unie. Is dat niet het geval, dan wil Londen zich intern gaan voorbereiden op een vertrek zonder akkoord.

Enkele dagen nadat de Europese lidstaten het licht op groen hebben gezet voor de richtstnoeren van een nieuw handelsakkoord voor het Verenigd Koninkrijk, kwam Downing Street donderdag met de eigen prioriteiten op de proppen. Daarin staat zoals verwacht dat Londen een vrijhandelsakkoord wil, gelijkaardig aan dat tussen de EU en Canada. Dat verdrag, CETA in het jargon, laat nagenoeg volledig tariefvrije handel toe in goederen, al zijn er wel grenscontroles.

Maar waar de Europese Unie daar strenge voorwaarden aan koppelt - een "gelijk speelveld", waarbij de Britse goederen aan de hoge Europese standaarden moeten blijven voldoen - wil de Britse regering daar niet van weten. Downing Street pleit voor "regelgevende vrijheid". "We zullen onze soevereiniteit niet de dieperik in handelen", lichtte minister Michael Gove het document donderdag toe in het Britse Lagerhuis.

Lijnrecht tegenover elkaar

Daarmee zet het Verenigd Koninkrijk zich lijnrecht tegen de rode lijnen van de Europese Commissie. De Europese hoofdonderhandelaar waarschuwde eerder deze week al dat er helemaal geen vrijhandelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk komt indien beide partijen het niet eens raken over onder meer eerlijke concurrentie of visserij.

Maar ook Londen is bereid de onderhandelingstafel te verlaten, waarschuwt Downing Street. In juni willen de Britten evalueren of er al voldoende vooruitgang is geboekt en de "ruwe schets" van een akkoord zichtbaar is, zodat het in september kan worden afgeklopt. Is dat niet het geval, dan "zou het Verenigd Koninkrijk de onderhandelingen moeten verlaten en enkel en alleen focussen op de interne voorbereidingen zodat de overgangsfase op een ordelijke manier beëindigd kan worden".

Officieel is Groot-Brittannië sinds 1 februari geen lid meer van de Europese Unie, maar tot eind december dit jaar loopt nog een overgangsperiode waarin alles min of meer bij het oude blijft.