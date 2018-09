Britse regering betrapt op brexitnoodplan 'operatie Yellowhammer' TTR

06 september 2018

18u09

Bron: Belga 0 Dat de Britse regering werkte aan een noodplan voor het geval de brexit-onderhandelingen mislukken, was al bekend. Nu weten we ook dat de regering van Theresa May het voorbereidende werk de klinkende naam 'operatie Yellowhammer' heeft meegegeven. Dat is vandaag duidelijk geworden toen een onvoorzichtige medewerker een geheim document liet fotograferen.

Van de man werd een foto genomen toen hij in het gezelschap van minister van Milieu Michael Gove regeringsoverleg verliet. Bovenaan de eerste bladzijde van het document dat hij tegen zich aangedrukt hield, is te lezen dat het gaat om een briefing van het ministerie van Financiën over 'operatie Yellowhammer: noodplanning in geval van "no deal"'. Yellowhammer is de Engelse benaming voor het kleine zangvogeltje geelgors.

Verder staat onder meer te lezen dat er een communicatiearchitectuur moet worden uitgewerkt die ervoor zorgt dat het vertrouwen behouden blijft wanneer de noodplannen geactiveerd worden. "Dit is vooral belangrijk voor financiële diensten." Er werd ook gesproken over de toegang vanuit Verenigd Koninkrijk tot de EU, "via de luchtvaart en via het spoor".

Vrijhandelszone

May streeft naar een vrijhandelszone voor goederen en landbouwproducten tussen haar land en de Europese Unie. Zo zouden de Britten deels onderhevig blijven aan de regels van de Europese eenheidsmarkt. Het zou de herinvoering van grenscontroles tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland moeten vermijden. Tegelijkertijd wil May het vrije verkeer van diensten met Europa stoppen.

May publiceerde haar plan in juli, na woelige vergaderingen met haar regering op haar buitenverblijf in Chequers. Hardliners als minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en brexit-minister David Davis verteerden het compromis niet en namen ontslag uit de regering.

Alternatief plan

Dit weekend lanceert een groep van een zestigtal rebellen, onder leiding van de ultraconservatieve Jacob Rees-Mogg, een eigen plan. Hun alternatief plan gaat uit van een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie en zal ook een oplossing bieden voor de Ierse grenskwestie, zo citeert de Britse krant 'The Daily Telegraph' een anonieme bron. Verwacht wordt dat Johnson en Davis de voorstellen zullen steunen.

Volgens de Britse openbare omroep BBC worden de voorstellen van de hardline brexiteers vanaf zondag druppelsgewijs gepubliceerd. Voor maandag zou een groot evenement in de steigers worden gezet.

Onvrede

Ook in het Europese kamp is het plan van Chequers niet op applaus onthaald. Volgens Britse parlementsleden sabelde hoofdonderhandelaar Michel Barnier het plan helemaal neer toen hij begin deze week een vergadering met hen had, maar dat kon de woordvoerder van de Europese Commissie vandaag niet bevestigen. Volgens hem bevat het plan van May "positieve elementen", maar blijven er ook kwesties "die nog steeds problemen stellen".

Groot-Brittannië verlaat eind maart volgend jaar de Europese Unie. Om een ongeordend vertrek te vermijden, zouden Europese en Britse onderhandelaars dit najaar een akkoord moeten bereiken over de boedelscheiding.