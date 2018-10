Britse regering beschuldigt Kremlin van 'roekeloze' cyberaanvallen: "Russische geheime dienst acht zich onaantastbaar" IB

04 oktober 2018

02u57

Bron: The Guardian, Belga 0 De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt heeft de Russische militaire inlichtingendiensten ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor zes cyberaanvallen tegen politieke en sportieve instellingen en tegen bedrijven en media wereldwijd. De minister verwees naar een onderzoek van het Britse centrum voor cyberveiligheid (NCSC) dat ontdekte dat de Russen achter verschillende aanvallen zaten.

"Dit gedrag toont aan dat ze handelen zonder rekening te houden met het internationaal recht of met de heersende normen, en dat ze zich onaantastbaar achten", staat er in een persbericht. De minister dreigde ermee om "samen met onze geallieerden te antwoorden op pogingen om de internationale stabiliteit te ondermijnen". Hunt houdt het Kremlin mee verantwoordelijk.

De cyberaanvallen zouden ook burgers getroffen hebben en de nationale economieën miljoenen gekost hebben, luidde het nog.

lees verder onder de foto:

Lekken van vertrouwelijke documenten

Als voorbeeld werd verwezen naar de aanval op het hoofdkwartier van de Democratische Partij in 2016, naar het lekken van vertrouwelijke documenten van het anti-dopingagentschap WADA en naar de cyberaanval op de luchthaven van Odessa in Oekraïne. De aanvallen werden volgens de Britten uitgevoerd door hackers met schuilnamen als 'Fancy Bear' of 'Sandworm', maar achter die relatief onschuldige namen zou de Russische militaire inlichtingendienst schuil gegaan zijn.

Sinds de affaire-Skripal zijn de relaties tussen Groot-Brittannië en Rusland sterk verzuurd.