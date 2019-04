Britse regering bereidt zich voor op Europese verkiezingen AW

08 april 2019

20u02

Bron: Belga 0 De Britse regering heeft "alle nodige wettelijke stappen ondernomen" om Europese verkiezingen te kunnen organiseren in mei. Dat bevestigde een woordvoerder van de regering. De regering blijft er wel bij dat het de bedoeling is om de Europese Unie te verlaten met een akkoord voor de Europese stembusgang.

Het Verenigd Koninkrijk heeft na maanden onderhandelen nog altijd geen brexit-akkoord met de Europese Unie. De tekst die premier May eind vorig jaar onderhandelde, geraakt niet door het Lagerhuis, waardoor de datum van 29 maart al is uitgesteld. De EU heeft de Britten een verlenging tot 22 mei aangeboden, op voorwaarde dat het akkoord alsnog voor 12 april wordt goedgekeurd. Lukt dat niet, dan leidt dat voorlopig nog altijd tot een harde brexit zonder akkoord over vier dagen.



Opnieuw uitstel

May is intussen verwikkeld in onderhandelingen met oppositiepartij Labour. Ze vroeg vorige week opnieuw uitstel, iets waar de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich woensdag over moeten buigen. De Britten moeten dan wel deelnemen aan de Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei, anders wordt de werking van de Europese instellingen bedreigd.

De voorbereidingen voor de organisatie van de verkiezingen, althans de wettelijke, zijn nu rond. De regering heeft daarvoor een wettekst ingediend in het Lagerhuis, een zogenaamde ‘Day of Poll Order'. Ook de brieven om kandidaten te ronselen, zijn volgens de Britse media rondgestuurd. Daarin staat dat de Britten op 23 mei Europese verkiezingen organiseren, en dat de nominaties van kandidaten ten laatste op 24 april binnen moeten zijn.

Let me explain what's happening with Brexit.pic.twitter.com/gjGkvFk8fT Theresa May(@ theresa_may) link

Brexit mét akkoord

De regering-May benadrukt intussen dat het de bedoeling is om voor 22 mei uit de EU te stappen met een akkoord, waardoor de organisatie van een Europese stembusgang niet meer nodig is. Maar "als een verantwoordelijke regering hebben we vandaag de nodige wettelijke stappen ondernomen mochten we toch moeten deelnemen", klinkt het. Volgens de woordvoerder maakt dat de organisatie van Europese verkiezingen niet "onvermijdelijk". "De Europese Unie verlaten voor de verkiezingsdatum, verwijdert automatisch onze verplichting om deel te nemen.”

De onderhandelingen met Labour-leider Jeremy Corbyn lopen nog, maar een doorbraak is er niet. “De uitwisselingen met de regering verlopen serieus, maar er is frustratie omdat de premier niet wil wijken van haar ‘red lines’ zodat er een compromis kan worden bereikt”, verklaarde Corbyn vandaag nog na een zoveelste rondje gesprekken met de premier. Concreet ijvert Labour voor een douane-unie met de EU, maar daar wil May - voorlopig - niet van weten.

Ontmoeting met Merkel en Macron

Premier May reist morgen naar Berlijn en Parijs voor gesprekken met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron. Woensdag buigen alle Europese staatshoofden en regeringsleiders zich over nieuw uitstel op een haastig bijeengeroepen Europese top. De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk is bereid de Britten een flexibele verlenging van het artikel 50 aan te bieden: de brexit zou dan plaatsvinden van zodra het Britse Lagerhuis het met de EU onderhandelde echtscheidingsakkoord heeft goedgekeurd.

Geraak je niet meer wijs in het hele Brexit-kluwen? Check ons ‘Brexicon’ voor een heldere verklaring van alle termen.



Bekijk ook: