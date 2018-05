Britse regering belooft plannen na brexit volgende maand bekend te maken kg

16 mei 2018

13u11

Bron: Belga 0 De Britse regering gaat volgende maand een witboek publiceren waarin ze haar ambities voor het land na de brexit zal presenteren. "Dit wordt onze belangrijkste publicatie over de Europese Unie sinds het referendum", zo verzekerde brexit-minister David Davis woensdag.

Het witboek zal uit de doeken doen "wat er zal veranderen en wat anders zal zijn" na het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, zo verklaarde Davis na afloop van een ministerraad over de brexit. "Dit wordt onze belangrijkste publicatie over de Europese Unie sinds het referendum. Het witboek zal onze ambities voor de toekomstige relaties met de Europese Unie presenteren, en onze visie op de rol van Groot-Brittannië in de wereld."

Volgens de BBC zal het document gepubliceerd worden in de aanloop naar de Europese top van 28 en 29 juni. De Europeanen worden intussen steeds ongeduldiger over de slabakkende onderhandelingen over de boedelscheiding.

Grenscontroles

Met name het uitblijven van een Brits antwoord op de vraag hoe de herinvoering van grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland vermeden kan worden indien Londen uit de douane-unie stapt, zorgt voor onrust.

De Britse regering bestudeert momenteel twee scenario's, maar is diep verdeeld over de kwestie. Een optie berust op een technologische oplossing die de handelsstromen op het Ierse eiland zo rimpelloos mogelijk moet laat verlopen. Premier Theresa May verdedigt een douane-akkoord, waarbij de Britten namens de EU douanerechten zouden innen voor goederen die bestemd zijn voor de Europese markt.

De Britten besloten in juni 2016 in een referendum om de Europese Unie te verlaten. Eind maart volgend jaar verlaten ze de Unie, maar er komt een overgangsperiode tot eind 2020, op voorwaarde dat de Ierse knoop ontward raakt en het echtscheidingsakkoord tegen het najaar afgesloten kan worden.