Britse regering annuleert miljoenencontract met rederij op route Ramsgate-Oostende TMA

09 februari 2019

10u45

Bron: Belga 0 De Britse regering heeft een einde gemaakt aan een controversieel contract met een rederij in geval van een brexit zonder deal. De nieuw opgerichte ferrymaatschappij Seaborne zou een scheepsverbinding tussen het Engelse Ramsgate en Oostende aanbieden als de route Dover-Calais vanwege de dan noodzakelijke grenscontroles zou worden overbelast. Het bedrijf had echter nog geen schepen. De Britse overheid kreeg voor het 13,8 miljoen pond (ongeveer 15,8 miljoen euro) kostende contract bakken kritiek over zich heen.

Het was duidelijk geworden dat Seaborne zijn contractuele verplichtingen niet zou kunnen nakomen, deelde het ministerie van Transport zaterdag in Londen mee. De reden voor de herwaardering was dat een Ierse rederij onverwacht haar steun voor Seaborne heeft ingetrokken. "De regering voert al gevorderde gesprekken met een aantal bedrijven om extra scheepsvrachtcapaciteit te garanderen in geval van een brexit zonder deal, onder meer in de haven van Ramsgate", aldus de overheid.