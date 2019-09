Britse regering acht Hooggerechtshof niet bevoegd in zaak rond opschorting parlement TT

18 september 2019

15u17

Bron: Belga, ANP 0 De Britse regering gaat ervan uit dat het Hooggerechtshof niet bevoegd is om uitspraak te doen over de wettelijkheid van premier Boris Johnson’s beslissing om de werking van het Britse parlement vijf weken lang op te schorten. Dat maakte de advocaat van de regering, sir James Eadie, vanmiddag duidelijk in de rechtbank.

Het Britse Hooggerechtshof, de hoogste rechtbank in het Verenigd Koninkrijk, buigt zich deze week over de opschorting van het parlement. Premier Boris Johnson besliste daar enkele weken geleden toe, naar eigen zeggen om zijn regering de kans te geven zich voor te bereiden op de regeerverklaring aan de start van het parlementaire jaar. Critici zien er echter vooral een poging in om het parlement vleugellam te maken vlak voor de geplande brexitdatum van 31 oktober.

Die critici - een tachtigtal parlementsleden, onder leiding van Joanne Cherry van de Scottish National Party (SNP) - dienden daarop een klacht in tegen de beslissing van Johnson. De rechtbank in Edinburgh verklaarde de demarche van Johnson vorige week onwettig. Volgens de rechters daar was Johnson duidelijk oneerlijk over zijn motieven en heeft hij op die manier ook Queen Elizabeth misleid, die haar toestemming voor de demarche moest geven.

De regering ging daar tegen in beroep bij het Hooggerechtshof. Samen met die beroepszaak wordt deze week ook de klacht van zakenvrouw Gina Miller, gesteund door de Conservatieve ex-premier John Major, behandeld voor de hoogste rechtbank. In die zaak oordeelde een Londense rechtbank dat ze niet bevoegd is, waarna ook Miller beroep indiende.

“Op hoogste politieke niveau beslist”

De zaak is nu in handen van de elf rechters van het Hooggerechtshof. De pleidooien gingen gisteren van start. Vandaag kwam onder meer de advocaat van de regering, sir James Eadie, aan het woord. Volgens hem is het Hooggerechtshof duidelijk niet bevoegd voor de zaak. Die beslissing werd “op het hoogste politieke niveau genomen” en gaat dus te boven aan het gerecht, zei hij. Bovendien hadden de parlementsleden een mogelijkheid om zich met politieke middelen te verdedigen, maar grepen ze die kans niet, ging hij verder. Zo hadden ze bijvoorbeeld een motie van wantrouwen indienen tegen de regering.

De elf rechters van het Hooggerechtshof moeten beslissen of ze die redenering volgen, of meegaan in de redenering van de rechtbank in Edinburgh. De beslissing valt wellicht vrijdag.

Corbyn wil nieuw referendum na verkiezing

De voorman van de grootste Britse oppositiepartij Labour, Jeremy Corbyn, wil ondertussen een nieuw brexitreferendum houden als zijn partij de volgende landelijke verkiezingen wint. Kiezers kunnen zich dan nogmaals uitspreken over het vertrek van hun land uit de EU. Corbyn wilde alleen niet zeggen welk scenario zijn voorkeur heeft. Vervroegde verkiezingen worden verwacht als gevolg van de brexitcrisis.

Bij de volksraadpleging zou een brexit zonder deal niet tot de keuzes behoren. Corbyn wil met de EU onderhandelen over een nieuw brexitakkoord dat de werkgelegenheid in zijn land beschermt. Kiezers moeten dan besluiten of ze een brexit willen onder die voorwaarden of liever in de EU blijven, "mogelijk met een aantal hervormingen".

Corbyn sprak zich niet uit over waar hij campagne voor zou voeren. "Het zou mijn taak als premier zijn om de keuze van het Britse volk uit te voeren", zei hij tegen verslaggevers. Labour is net als de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson intern verdeeld over de brexit.

Het is nog onduidelijk wanneer Britse kiezers weer naar de stembus moeten. Premier Johnson vroeg het parlement eerder om groen licht te geven voor vervroegde verkiezingen, maar kreeg toen niet de benodigde steun van de oppositie. Labour wilde eerst zeker weten dat een brexit zonder deal op 31 oktober definitief van tafel is.