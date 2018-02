Britse rechter weigert arrestatiebevel tegen Assange in te trekken, WikiLeaks-oprichter blijft gevangen in ambassade TT

06 februari 2018

15u30

Bron: ANP, Reuters 0 WikiLeaks-oprichter Julian Assange blijft voorlopig waar hij is: in de ambassade van Ecuador in Londen. Een Britse rechter heeft Assange vanmiddag ongelijk gegeven in een zaak die hij had aangespannen om het arrestatiebevel tegen hem in te trekken.

Assange verbrak in 2012 de belofte die hij had gedaan toen hij op borgtocht was vrijgelaten en vluchtte de ambassade in. Hij was eerder aangehouden op verdenking van verkrachting en aanranding in Zweden. Zweden heeft het arrestatiebevel tegen de WikiLeaks-voorman inmiddels laten vallen, en volgens zijn advocaten zou Groot-Brittannië hetzelfde moeten doen.

Volgens zijn verdediging leeft Assange in omstandigheden "die lijken op gevangenschap, zonder toegang tot medische zorg of zonlicht". Assange zou inmiddels last hebben van zijn gebit, zijn gewrichten en van een depressie.

Het openbaar ministerie stelt dat Assange de voorwaarden van zijn borg heeft geschonden en dus moet worden opgepakt.

Assange werd in december Ecuadoraans staatsburger in een poging de impasse te doorbreken. Londen weigerde hem echter een diplomatieke status te geven, waardoor zijn verblijf in de ambassade nog altijd voortduurt.