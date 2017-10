Britse rechter: Belgisch-Marokkaanse imam Ibn Ali mag worden uitgeleverd aan Spanje ST - MVDB

15u29

Bron: BBC - AD.nl - Eigen berichtgeving 1 Facebook Tarik Ibn Ali Tarik Ibn Ali mag worden uitgeleverd aan Spanje, zo besliste de Britse rechter dinsdag. De Belgische-Marokkaanse imam Tarik Chadlioui – zijn echte naam – wordt verdacht van het rekruteren van leden voor terreurgroep IS. Zijn wervingsvideo’s via YouTube zouden mensen aanmoedigen om voor IS te vechten in Syrië.

Dat meldt de BBC. De vermeende misdrijven hebben betrekking op bezoeken aan Mallorca. Dat eiland zou hij hebben bezocht om een IS-cel op te richten waarvan hij ook geestelijk leider werd.

Ibn Ali was meerdere malen in de Nederlandse stad Gouda om fondsen te werven voor megamoskee El Wahda. De prediker die ook als inspirator geldt van Shariah4Belgium, vocht zijn uitlevering aan met het argument dat dit zijn recht zou schenden om te leven in een gezin dat één is.

Familie

De Britse rechtbank – Ibn Ali woont en is opgepakt in Birmingham - ging daar volgens de BBC niet in mee. De rechter stelt dat zijn familie voor hulp kan aankloppen bij zijn moskee, en dat zijn 17- en 18-jarige kinderen in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Ibn Ali kan nog in beroep gaan tegen deze beslissing.

In België loopt momenteel geen onderzoek naar de man. Officieel vertrok hij na de invoering van het boerkaverbod uit ons land, maar eerder in het voorjaar kwam hij wel weer preken in verschillende Antwerpse moskeeën.