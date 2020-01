Britse rechtbank stelt ethisch veganisme gelijk met religieuze levensbeschouwing LH

03 januari 2020

17u11

Bron: Belga 0 Ethisch veganisme is een filosofische wereldbeschouwing en verdient daarom, net als religieuze levensbeschouwingen, een wettelijke bescherming. Tot die -voor sommigen- verrassende uitspraak is een arbeidsrechtbank in het Engelse Norwich gekomen na een klacht van een 55-jarige man, die ontslagen geweest zou zijn vanwege zijn ethisch veganisme.

Jordi Casamitjana claimt dat hij door een dierenwelzijnsorganisatie ontslagen werd omdat hij veganist is vanuit ethisch standpunt. Zijn ontslag vond plaats nadat hij had gezegd dat de League Against Cruel Sports, zijn werkgever, aangesloten was bij een pensioenfonds waar ook bedrijven in zitten die dierentesten doen.



De Vegan Society, de Britse organisatie die al sinds 1944 veganisme promoot, sprak op Twitter van een "grote overwinning voor veganisten en dieren".