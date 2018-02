Britse rechtbank behoudt arrestatiebevel tegen Julian Assange TTR

13 februari 2018

16u07

Bron: Belga 0 Het inmiddels al jaren oude arrestatiebevel tegen Julian Assange blijft behouden. Dat heeft de rechtbank in Westminster vandaag beslist.

De advocaten van de stichter van Wikileaks hadden opheffing van dat arrestatiebevel gevraagd omdat dat "niet in het openbaar belang" is. Assange verblijft al bijna zes jaar in de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij naartoe vluchtte terwijl hij op borgtocht was vrijgelaten. Precies dat wordt hem door het Britse gerecht nog verweten. Zweden heeft de oorspronkelijke klacht, die van seksueel misbruik, vorig jaar laten vallen.

De hardnekkigheid waarmee Assange gerechtelijk wordt vervolgd, wijst er volgens sommige analisten op dat de kwestie niet zozeer juridisch, maar politiek is.